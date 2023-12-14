大摩數據｜基金沽H股應付年底贖回 外資連續5月撤離中國

中港股年結前在低位爭持，市場正揣測會否出現「粉飾櫥窗」之際，摩根士丹利卻有報告指，滬深股通自8月起連續4個月走資後，本月再延續淨流出情況；另外，該行指本月基金贖回需求較以往更強勁，而美國預託證券(ADR)及H股更成為基金套現以應付贖回的目標，情況在過去兩周明顯有加速趨勢。

大摩指，本月基金贖回壓力大，尤其離岸的中國傳統基金，而相關基金大部分以拋售ADR及H股來滿足贖回需求，而由於ADR及H股持續減少，A股在海外投資者的中國倉位中權重佔28%，錄得歷史高水平，目前超配12.1%，至於H股則低配14%。該行指，持倉反映投資者對中國市場偏向防守。在整季而言，長線基金整體將必需消費品及藥品股權重加大，並將半導體、軟件、交通運輸及銀行等的權重大減。