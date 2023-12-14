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財經
2023-12-14 04:30:20
日報

大摩數據｜基金沽H股應付年底贖回 外資連續5月撤離中國

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港股

港股在美國聯儲局公布議息結果前向下，高低波幅只有181點。(中新社)

中港股年結前在低位爭持，市場正揣測會否出現「粉飾櫥窗」之際，摩根士丹利卻有報告指，滬深股通自8月起連續4個月走資後，本月再延續淨流出情況；另外，該行指本月基金贖回需求較以往更強勁，而美國預託證券(ADR)及H股更成為基金套現以應付贖回的目標，情況在過去兩周明顯有加速趨勢。

大摩指，本月基金贖回壓力大，尤其離岸的中國傳統基金，而相關基金大部分以拋售ADR及H股來滿足贖回需求，而由於ADR及H股持續減少，A股在海外投資者的中國倉位中權重佔28%，錄得歷史高水平，目前超配12.1%，至於H股則低配14%。該行指，持倉反映投資者對中國市場偏向防守。在整季而言，長線基金整體將必需消費品及藥品股權重加大，並將半導體、軟件、交通運輸及銀行等的權重大減。

滬深股通8月至今走資逾2千億

大摩又指，北向互聯互通上月走資2.4億美元後，本月截至11日已累計走資28.2億美元(約220億港元)，累計8月至本月11日則有近270億美元(約2,100億港元)流走。滬深股通近兩日仍未止住走資，滬股通昨淨沽57.71億元人民幣，深股通淨沽38.19億元人民幣，共涉95.9億元人民幣，連續3日走資。

至於南水的A股沽貨手影，大摩指主要為增持茅台、無錫藥明康德、海爾智家；並減持寧德時代、隆基綠能及五糧液。

A股失三千關 港股議息前跌145點

A股昨再失三千關，上證綜合指數報2,968點，失1.2%。港股在美國聯儲局公布議息結果前向下，恒生指數收市報16,228點，失145點或0.9%，全日高低波幅只有181點，主板成交額755億元，逾1個月最低。市場認為中央經濟工作會議乏利好消息下內房走弱，融創中國(1918)挫15%；旭輝控股(884)失一成；遠洋集團(3377)及世茂集團(813)跌逾8%。

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