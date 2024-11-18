大摩料港股難再上升 籲減持中資股 恒指最淡挫28%！

摩根士丹利發表報告指，預料中國股票市場明年會更崎嶇(bumpier)，主要由於通縮環球、地緣政治緊張等不利因素增加，企業盈利受壓及股票風險溢價上升，均令新興及亞太區市場沒有上升空間，因而將中國股市評級由「與大市同步」下調至「輕微減持」，並下調MSCI中國、恒生指數、國企指數及滬深300指數明年底的基本目標，當中恒指基本目標降11.1%，至19,400點，最熊看14,000點，最牛則看25,000點。
恒指今日收報19,576點，升150點或0.8%，已非常接近大摩基本目標價；最熊目標價看，則仍有28.5%下跌空間。
料中央救市難達標
大摩認為，內地可以推出足夠的財政政策，以推動明年消費及住房達標的機會不高，通縮或會持續更長時間，令明年名義GDP增長只有約3%。更甚的是，該行預期美國或會提早向中國進一步提升關稅、以及擴大非關稅措施的限制，或會影響企業未來盈利及估值。
其他指數的目標價方面，國企股指數目標價看6,970點，減12.3%，最熊看5,000點，最牛看9,000點。相反，滬深300指數基本情境目標價則升半成，看4,200點，最熊看3,130點，最牛看5,000點。
看好A股 上調銀行醫療評級
大摩指，相比離岸市場，該行更看好A股市場，主要由於受地緣政治及貨幣貶值的敏感度相對較少，同時中國人民銀行的互換計劃及再貸款便利措施，均有利為A股提供流動性。板塊方面，大摩將銀行及醫療保健板塊評級由「減持」，上調至「與大市同步」。