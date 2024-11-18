大摩料港股難再上升 籲減持中資股 恒指最淡挫28%！

大摩將恒指基本目標降11.1%，至19,400點，最熊看14,000點，最牛則看25,000點。(資料圖片)

摩根士丹利發表報告指，預料中國股票市場明年會更崎嶇(bumpier)，主要由於通縮環球、地緣政治緊張等不利因素增加，企業盈利受壓及股票風險溢價上升，均令新興及亞太區市場沒有上升空間，因而將中國股市評級由「與大市同步」下調至「輕微減持」，並下調MSCI中國、恒生指數、國企指數及滬深300指數明年底的基本目標，當中恒指基本目標降11.1%，至19,400點，最熊看14,000點，最牛則看25,000點。

恒指今日收報19,576點，升150點或0.8%，已非常接近大摩基本目標價；最熊目標價看，則仍有28.5%下跌空間。