大摩狠削中國股票前景 恒指最悲觀跌至12200

摩根士丹利以二十大閉幕後政策、地緣政治和動態清零方面的「高度不確定性」為由，全面大幅下調中國股票指數目標位，最牛及最態的預測差距拉闊。該行預期，MSCI中國指數最壞情況下，至2023年6月會下跌11%，恒生指數最態的情況，會跌至12,200點，即在現水平再下跌超過2成。

摩根士丹利在10月26日的報告中寫道，「我們認為，中短期內震盪加劇的可能性上升，因為市場可能會繼續爭論未來的政策重點和經濟社會議程的方向，以及多極世界中的地緣政治關係。」

恒生指數基本情境目標由19,400點下調至16,900點，國企指數由6,550點降至5,680點，MSCI中國指數由64降至55點，滬深300指數由4,270點降至4,210點。

恒指最樂觀情況上闖21400

該行最新預測，至2023年6月，恒生指數最牛的情況目標，由23,000點下調至21,400點。最熊的情景，由16,000點降至12,200。MSCI中國指數在熊市情境下的潛在回報約為-22%，牛市情境下約為48%。

摩根士丹利表示，在熊市情境下，市場可能對基於收益的估值方法失去信心，轉而專注於通過市賬率和股息率評估資產估值。報告又提到，從現在起至12月的中央經濟工作會議和明年3月的全國人民代表大會之間，可能存在政策明確性的真空，將繼續「阻礙近期增加對中國股票的配置」。