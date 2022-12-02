大摩行政總裁：馬斯克與喬布斯蓋茨一樣　為過去50年最備受關注企業家之一

摩根士丹利行政總裁James Gorman在訪問中表示，馬斯克可能是過去50年最出色的企業家之一，能力不遜於喬布斯、蓋茨。（路透社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）自收購Twitter後在不同方面都惹來抨擊，不過華爾街大行摩根士丹利行政總裁James Gorman卻為他護航，認為馬斯克可能是過去50年內最出色的企業家之一，能力不遜於蘋果公司（Apple Inc.）創辦人喬布斯（Steve Jobs）與微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茨（Bill Gates）。

Gorman在路透社的論壇上表示，「Twitter是一家偉大的公司，而Elon Musk是一位非凡的高層。」他引用馬斯克的其他企業，如 SpaceX、Tesla和The Boring Company為例，指出「很少人創造出在行業中具有變革性的全球業務。」

摩根士丹尼為馬斯克收購Twitter交易中125億美元巨額債務融資的牽頭銀行，有份促成這項世紀收購。不過隨着資本市場經歷劇烈波動，許多不少高風險債券的投資者都減少這方面的投資。10月初就有報道指出，支持馬斯克收購的銀行由於難以減持，所以已經面臨巨額虧損。而且，馬斯克於10月27日入主Twitter以來，大量員工外流，廣告商叫停在平台上投放，令收入下降。

讚馬斯克能力不遜於 喬布斯、 蓋茨

然而，Gorman表示自己不擔心銀行向馬斯克借出的貸款。馬斯克在經營上的成功經驗，和在電動汽車、太空探索和基礎設施行業的「創新」不言自明。

「像我們這樣的機構並不愚蠢。我們不會支持那種業務和那種機會，除非它是真實的。而且它非常真實，」Gorman說。「你知道，他可能喬布斯、蓋茨以及其他一兩個人一樣，是過去 50 年來最備受關注的企業家。」他補充說：「我不會與馬斯克對賭。有誰不想和這種有能力的人做生意呢？」

對於馬斯克在Twitter活躍發文，Gorman並不在意。「我的工作不是管理每個人的私人生活。我的工作是管理摩根士丹利。有些人打領帶，有些人不打領帶。我們各不相同的方式經營自己的業務。」