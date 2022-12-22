大摩調高內房評級至「具吸引力」 民企看好龍湖及新城發展

內地持續加強推動房地產處理資金鏈的困局，並繼續成為明年政府經濟工作重點之一。市場憧憬內房逐步復甦，內房股價及債價亦已從低位回升。券商摩根士丹利最新便發表報告，將對內房業看法由「符合預期」上調至「具吸引力」，認為近期出台的措施，重點轉向促進增長，明年樓市需求可望進一步釋放，在環境利好下，2024年的銷售表現可能繼續反彈。

大摩的報告稱，近期內地政策對發展商提供融資支持，可能令行業短期內發生重要變化，未來幾年將由持續去槓桿轉至有利於增長。早前的中央經濟工作會議指出，將緩解房地產風險放在首位，以確保向新發展模式平穩過渡，預期明年溫和去槓桿化的同時，住房需求亦獲刺激。

政策變化將有助穩定房價，加上近期內地放寬防疫政策，市場可能會更快復甦，並降低對就業和收入穩定性的憂慮。隨明年上半年停滯的項目將逐步完工，預料銷售會快過預期恢復，推動投資者情緒在未來幾個月變得更樂觀。

國企看好華潤置地 及中海外

大摩報告稱，銷售復甦快於預期的可能性增加，而且房企違約風險降低；放寬防疫措施及重新開放經濟，令市場降低對就業及收入穩定性的擔憂，加上停工樓盤於明年上半年逐步完工，能加強置業者信心，不排除明年第二季中期銷售可恢復增長，投資者未來幾個月的信心會更為樂觀，內房股風險回報得以提高。

不過該行依然認為，放寛目的在於防止行業下行拖累宏觀經濟，多於刺激樓市重返過往高峰，「穩地價、穩樓價、穩預期」的目標不會改變。政策變化應可穩定樓價預期，樂觀情景下，明年樓價將升1.1%，銷售額增4.9%。

大摩預期，未來兩年其所追蹤的地產商，銷售年均複合增長率為14%，在樂觀情景下可達19%，單計明年平均增10%（介乎3%至14%）；如果市場復甦期間因供應有限而令樓價上漲，2024年房企的盈利增長空間或介乎4%至16%。

民企偏好 龍湖 及新城發展

國有房企尤其是華潤置地（1109）及中海外（0688）等的土地儲備豐富而且優質，料明年銷售額增長將達15%。明年下半年恢復土地收購後，民營企業將在2024年實現更強勁的增長，部分原因是由於較低基數。民企則看好龍湖集團（960）及新城發展（1030），因銷售和租金雙雙反彈，其資產負債表正在改善，並有強勁商場營運。合景泰富（1813）短期流動性風險降低，把其評級由「減持」升至「與大市同步」，目標價由1.07元調高88.8%至2.02元。