大摩高盛齊唱2025 A股更勝H股 關稅戰反應細 人幣勢貶值

雖然中資股都要面對內地樓市對經濟拖累和美國制裁的風險，但券商高盛和摩根士丹利都認為，A股會更勝離岸市場包括港股。兩行皆認為，在複雜的貿易戰和人民幣貶值衝擊上，A股的敏感度遠低於港股；高盛更指，A股對內地振興經濟政策和寬鬆銀根更為受惠；至於港股則可能最快要在明年首季才會重新跑贏。

近期對中資股一直審慎的大摩，預期恒指在基本情況下明年底見19,400點，對比昨日恒指收19,576點，幾乎「原地踏步」。該行認為，恒指最牛見25,000點，最熊則為14,000點，即較現水平上升28%或下跌28%。