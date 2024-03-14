大摩：相信香港發揮國家金融中心潛力　會繼續發展香港業務

摩根大通總裁及首席營運官平托（Daniel Pinto）表示，相信香港可在經濟週期轉向時走向復甦，並發揮國家金融中心的潛力，又稱將繼續投資香港，「我們對香港是一百年不變」。

《南華早報》報道，平托指，內地為世界第二大經濟體，且充滿機會，不過機會出現的速度，則取決於在經濟週期轉向時是否保持謹慎，他說，隨著時間的推移，內地金融市場將進一步發展，形容摩根大通等國際公司，將在幫助內地金融體系持續發展方面發揮重要作用。

大摩：內地市場發展潛力無限

平托說，內地市場的發展是潛力無限的，同時香港需要繼續維護成為全球金融中心的環境，為本地及外國公司的繼續發創造環境，又指會繼續在中國內地進行戰略投資，暫時沒有退出計劃，縱使近年中美交惡。而目前大摩位於內地的業務同中國內地的經濟規模相比仍不成比例，他稱香港也會繼續成為業務成長的一部分，將增加在香港的投資。

大摩：香港需維持全球金融中心地位

平托又認為，香港需要維持全球金融中心的地位，提供一個合適的營商環境，吸引內資及外資來港發展 ，亦表明對香港未來充滿信心，強調「我們對香港的信心從來沒有像今天那麼強大，我們對香港，也是一百年不變」。