大摩CEO認為美國經濟有成機會陷衰退 近7成受訪經濟學者估明年出現

摩根士丹利行政總裁James Gorman表示，美國經濟陷入退的機會有所提高。據外電報道，Gorman在美國一個財務會議上指出，美國經濟有一半機會陷入衰退，較他原來估計的3成機會率上升。不過即使美國陷入衰退，也不會是很嚴重或很持久。

他信心聯儲局最終能遏止通脹升勢，不過，聯儲局在加息方面的確等得太久，使他們在經濟衰退開始時的操作的空間較少。當他去年8、9月開始與在該行內部討論經濟衰退的風險時，他預期通脹明顯地會比預期更加持久。

摩根大通首席全球市場策略師科Marko Kolanovic認為，美國債息升勢過急，反而有助聯儲局不急於進取地加息，令到美國經濟可能軟着陸。

Kolanovic周一發表的分析報告中指出，美國上周五公布的通脹數據較預期高，牽動債息急升及加密貨幣價格急挫，股市也受壓，但債券投資者對利率看法的反應過度，債息升勢過急。他仍相信，聯儲局本周將加息半厘，貨幣政策立場看似溫和，而消費者開支保持穩定增長，加上中國放寬防疫，令到美國經濟更有機會軟着陸。

調查指近 7 成經濟學家認為美經濟明年陷入衰退 3 分 1 估下半年出現

英國《金融時報》與芝加哥大學布斯商學院的全球市場倡議組織(Initiative on Global Markets)進行的調查顯示，近70%的經濟學家認為美國經濟明年將陷入衰退。

在49名受訪者中，近40%預計美國全國經濟研究所將在明年首季或第二季宣布經濟將陷入衰退，約三分之一受訪者認為會在明年下半年出現。

與2月的調查相比，更多經濟學家認為到2023年底核心個人消費支出(PCE)物價指數將超過3%，近40%的經濟學家警告，若聯儲局僅在年底前將利率提高到2.8%，將無法控制通脹，意味著聯儲局將在6月、7月及9月的議息會議上各加息半厘，然後在今年的最後兩次會議上加息四分一厘，只有很少受訪者預計聯儲局會加息75點子。