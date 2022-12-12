大新交稅「快應錢」 申請反應超預期

隨著各地陸續開關及特區政府放寬到港人士的檢疫要求，大新銀行明白港人外遊意欲十分強烈，於十尾推出的大新交稅「快應錢」，與ANA攜手合作，向合資格的申請人加送68,000 ANA飛行里數，讓客戶可兌換機票飛日本旅遊，同時可藉計劃達吸納更多新客戶。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，計劃自十月尾推出至今，申請反應相當熱烈，以申請宗數計算，相對以往同期錄得高雙位數字增長，客戶反應比預期為佳；至於成功提取貸款的客戶，按年同比亦錄得雙位數字增幅。而客戶的平均借貸金額與去年相若，大多數客戶的借款額介乎20多萬元至約30萬元之間。

定存利率調升 推動申請人數增加

「由於近兩年香港打工仔的人工變化應該不大，故交稅金額亦維持與以往相若，因此稅貸借款額亦沒有太大變化，所批出的APR(實際年利率)亦與去年相若，平均約為兩至三釐。」鄧子健指因去年政府受疫情影響，發出稅單的日期有所推遲，故交稅時間亦相應延遲。但今年整體已回復正常，故申請稅貸的人數上升，導致整體申請金額上升，但個人平均申請額卻沒有增加。此外，隨著存款利率上升，一年期存款利率高達5%，故不少客戶都有意將存款轉為高息定期，再借低息稅貸用於日常開支，從中賺取息差，是導致申請稅貸客戶有所增加的一大原因。

逾五成舊客申請 稅貸計劃受歡迎

鄧子健續指，隨著市場利率向上，大新仍舊推出低息稅貸吸客，無疑會對利息成本產生一定壓力，但大新秉持回饋客戶的宗旨仍推出優惠稅貸吸客。而且稅貸客戶一般資產狀況相對優質，出現呆壞帳的情況相當罕見。加上要獲取ANA飛行里數，亦需要滿足指定要求，包括申請ANA聯營信用卡，以及採用大新的出糧戶口，從而達到吸納新客戶及交义銷售的理念。他續指在申請大新稅貸的客戶中，每年有超過五成為舊客，可見大新交稅「快應錢」受客戶歡迎。