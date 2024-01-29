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財經
2024-01-29 17:32:00

大新信用卡新春優惠　推高達1萬元Apple Store簽賬回贈抽獎｜銀行動態

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大新信用卡新春優惠　推高達1萬元Apple Store簽賬回贈抽獎｜銀行動態

大新銀行信用卡宣布，臨近佳節為客戶送上新春優惠，憑指定大新信用卡，可以優惠價選購新年限定糕點，及於香港機場以1港元特低價換購餐飲套餐，而所有大新信用卡客戶於新春期間作 Apple Store 簽賬可參加高達1萬港元回贈大抽獎。

即日起至2月29日，憑大新Visa信用卡成功登記，並於Apple Store零售店及網上商店累積簽賬滿 5,000港元，可享6%現金回贈，賺取高達400港元現金回贈；另以任何大新信用卡累積合資格簽賬每滿1,000港元，即可自動享100%簽賬回贈抽獎機會乙次，贏取高達1萬港元簽賬回贈，更可享6個月0手續費消費分期。

另外，由即日起至2月9日，憑大新信用卡於黃金海岸酒店門市及網上訂購新春賀年糕點可享75折；即日起至4月30日，憑大新英國航空白金卡於香港機場內任何一間Starbucks分店，可以1港元換購Starbucks套餐，套餐包括一杯指定大杯裝手調飲品及一件指定食品。名額有限，額滿即止。上述推廣及優惠須受有關條款及細則約束。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼表示，新一年為更體貼不同客戶群需要，大新信用卡特別打造全新「賞用好用」平台，持續推出多元化而切合客戶生活模式及適切的信用卡優惠，以增加用卡活躍度，全面提升客戶體驗。

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