大新投資前景調查 逾半數看好美股

大新銀行(2356)一項投資前景調查顯示，近四分之三(75%)受訪香港投資者預期息率會於今年下半年趨向穩定甚或回落。73%認為今年投資環境不會差於去年甚至更理想，當中近半數(46%)更認為今年表現會優於去年。普遍認為房地產市場持續偏軟，近半數(45%)相信樓價今年會再下跌逾5%；但有近七成(67%)指有興趣投資美股，約半數表示看好美股前景(53%)。

近四成認為是入市好時機

研究由大新委託尼爾森愛科(香港)於去年12月至今年1月訪問500名年齡介乎 20至60歲有投資經驗的香港居民，收集對今年投資環境看法，及對不同投資市場及產品的個人喜好。大新執行董事兼財富管理主管陳維堅指，受訪者中，流動資產總值達100萬元或以上人士對目前投資環境較樂觀，近四成(36%)富裕投資者相信投資市場已跌至低水平，認為是入市好時機。

調查又指，當中20至40歲較年輕組別(75%)及流動資產達100萬元或以上較富裕的(70%)組別較熱衷投資美股，普遍對投資美股反應正面，約半數表示看好美 股前景(53%)、股票種類選擇多(49%)、市場流通性高(43%)為吸引投資美股的首三大因素。但有近八成(78%)稱最困難是要在半夜時間留意美股走向及對美股不熟悉，有六成認為要兌換美元買股票不方便。

陳維堅指，針對投資者需要更廣泛投資選項，早前已推出美股買賣服務，美股手機應用程式操作簡易且功能完備，配置多種交易功能，除限價盤及市價盤外，更配備止蝕限價盤及止蝕市價盤，並可預設交易指示有效期長達31日，更有到價即時通知緊貼美股動向。

推美股服務優惠 首 3 個月免佣無上限

該行指，由即日起至今年6月30日，推出美股服務優惠，可獲首3個月買賣美股免佣無上限，及高達7,200元現金獎賞。同時登記美國股票指定服務，有機會獲最高300元額外現金獎賞，獎賞名額有限，先到先得，額滿即止。