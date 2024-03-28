大新系業績｜大新金融及大新銀行業績齊升　料信貸風險增加挑戰仍存在(更新)

大新銀行截至去年底止年度業績指，股東應佔盈利18.6億元，按年增長15.63%，每股基本盈利1.32元，派息0.49元。期內，淨利息收入48.15億元，按年增長9.86%；淨服務費及佣金收入8.67億元，按年下跌61.46%。淨息差由上年的1.85%擴闊至去年的2.01%。

管理層：信貸風險增加挑戰仍存在

管理層指，利率持續上升影響部分借款人的償債能力及客戶的貸款需求，導致年內銀行業貸款增長表現偏軟。加息亦帶來資金成本上漲及利息開支增加的挑戰，由於客戶將資金轉移到利率更高的存款。而市場預期較高的利率水平可能會維持一段時間，將繼續有利於集團之淨息差。

展望未來，集團預期銀行業短期內仍然面臨挑戰，信貸風險增加是其中一個考慮因素，預期銀行以至整個金融體系的信貸成本仍會維持於相對較高的水平。為維持健康的資產質素，集團將審慎管理貸款及資產組合的信貸風險。