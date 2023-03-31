大新系業績｜大新金融溢利跌10.5%　大新銀行溢利跌2.9%　料環球市況受歐美市場影響

成本對收入比率44.2%，跌11.9個百分點。淨息差1.85%，升0.13個百分點；去年12月底，該行的綜合普通股權一級資本充足率按年增1個百分點至15.2%；綜合整體資本充足率為19.3%，升1.2個百分點。

大新銀行指，期內每股基本盈利1.14元，末期息派0.29元；去年扣除減值虧損前營運溢利38.1億元，按年增61.25%。信貸減值虧損8.03億元，增1.15倍，大部分來自企業銀行業務，而信貸質素降低的主因之一為中國內地及相關房地產行業風險；期內，淨利息收入43.83億元，按年升11.12%；淨服務費及佣金收入22.49億元，增長87.83%。

管理層：對業務營運保持審慎

管理層表示，隨著今年香港放寬控制新冠肺炎限制措施，以及全面恢復通關，對前景感到樂觀，然而現時環球市場顯然仍受到多個不明朗因素影響，且市況頗為波動，美國及歐洲經濟增長可能放緩，亦受到美國及歐洲多間銀行倒閉的考驗，對其他市場銀行穩定性的憂慮，帶來額外挑戰。

未來集團對業務營運保持審慎，亦注意到大部分客戶保持審慎，意味著雖然預期年內在發展及拓闊核心業務方面會取得進展，但現階段進展可能較緩慢；亦在年初與永明金融建立合作關係，預期雙方能重新為客戶提供人壽保險業務。