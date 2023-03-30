大新銀行全新美股買賣服務 助您輕鬆把握投資良機

程式功能齊備 安枕無憂捉緊美股機遇

大新銀行的「美股證券交易 App」提供各大市場的新聞、最新資訊和排行榜等，更可隨時查看實時股票報價及設置監察表，美股動向一覽無遺。由於大部分本地投資者均表示買賣美股最困難是於半夜時間留意美股動向，另兌換美元買股票不方便，大新銀行美股手機 App體貼地加配了止蝕限價盤及止蝕市價盤，助投資者預設交易鎖定風險。此外，投資者可自訂交易有效期長達31日，更可彈性地運用即日沽貨股款再購買股票，即使夜間亦可安枕無憂地捉緊美股機遇。加上用戶可利用附設的轉賬兌換功能，以特惠匯率兌換美金，交易又有「合單」優惠，節省交易成本。