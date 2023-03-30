大新銀行全新美股買賣服務 助您輕鬆把握投資良機

近年不少投資者除了投資港股外，也有興趣投資美股。大新銀行推出全新美股買賣服務，透過該行最新的「美股證券交易 App」買賣美股，介面清晰易用，功能齊備，是投資美股的理想選擇。
程式功能齊備 安枕無憂捉緊美股機遇
大新銀行的「美股證券交易 App」提供各大市場的新聞、最新資訊和排行榜等，更可隨時查看實時股票報價及設置監察表，美股動向一覽無遺。由於大部分本地投資者均表示買賣美股最困難是於半夜時間留意美股動向，另兌換美元買股票不方便，大新銀行美股手機 App體貼地加配了止蝕限價盤及止蝕市價盤，助投資者預設交易鎖定風險。此外，投資者可自訂交易有效期長達31日，更可彈性地運用即日沽貨股款再購買股票，即使夜間亦可安枕無憂地捉緊美股機遇。加上用戶可利用附設的轉賬兌換功能，以特惠匯率兌換美金，交易又有「合單」優惠，節省交易成本。
新舊客戶均享現金獎賞 多重優惠不容錯過
全新證券客戶迎新優惠：
- 首3個月買賣港股、A股及美股免佣無上限
- 密密Trade現金獎賞高達7,200港元
- 於「美股證券交易 App」成功登記流動通訊裝置，可獲250港元現金獎賞 (名額有限，先到先得)
- 成功登記證券戶口網上月結單及網上通知書服務，並於「證券交易 App+」登記流動通訊裝置，可額外獲50港元超市購物禮券
現有證券客戶美股優惠：
- 首3個月買賣美股免佣無上限
- 成功登記證券戶口網上月結單及網上通知書服務，以及於「美股證券交易 App」登記流動通訊裝置，可獲100港元獎賞 (名額有限，先到先得)
詳情：2828 7028
網址：https://bit.ly/3FPVwHa
推廣期至2023年6月30日。免佣優惠須先繳後回。優惠受條款及細則約束。投資涉及風險。有關詳情及詳細風險披露聲明，請參閱大新銀行相關網頁。投資前敬請細閱相關條款細則及風險披露聲明。