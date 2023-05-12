大新銀行「快應錢」私人貸款 全新極速放款及新增 WhatsApp 預約申請 配合復常後貸款需求上升

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生，分享大新「快應錢」私人貸款推出清卡數「快應錢」全新最快24小時極速放款服務，以及新增WhatsApp預約申請，配合復常後香港市民趨升的貸款需求。

大新銀行有限公司推出「快應錢」私人貸款服務全新服務，發揮為客戶「度到盡」的精神，清卡數「快應錢」全新最快24小時極速放款服務，以及新增WhatsApp預約申請，助客戶更快更方便脫離債務煩惱。

大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「隨著各地通關復常，香港市民旅遊消費活動日漸增多，帶動貸款需求上升。大新銀行『快應錢』私人貸款多年來致力成為客戶可靠的財務伙伴，今次推出清卡數『快應錢』全新最快24小時批核兼放款，比其他銀行要等待最少數天，我們希望能幫客戶更快脫離卡數債務困擾。此外，為提升客戶申請體驗，除分行、電話、網上等線上線下多個渠道，現更新增經WhatsApp預約申請，簡便快捷。而為進一步體現『幫您度到盡』的精神，除分期「快應錢」繼續保持競爭性的特低實際年利率低至1.38%。推廣期內我們更會於大新銀行Facebook專頁不定期推出快閃優惠，客戶可專享額外升級回贈。」

大新「快應錢」私人貸款全新推廣詳情：

分期「快應錢」：特低實際年利率低至1.38%、貸款額高達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準、還款期長達60個月，高達10,000港元現金回贈，一張身份證可以輕鬆貸款。

清卡數「快應錢」：全新最快24小時極速批核、貸款額高達200萬港元或23倍月薪（以較低者為準）、還款期長達72個月，大新銀行貸款專員打造貼心貸款方案，符合條件加送智能手機或高達8,000港元現金回贈。

「七師傅」推薦優惠：請留意大新銀行Facebook專頁推出不定期快閃優惠，專享額外獎賞。