大新：恒指明上半年28200點 料明年香港經濟增長放緩至2.4%

大新金融集團今日發表2026年經濟及市場展望，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒預計，明年市場前景呈現多重挑戰與機遇，本港經濟增長或放緩至2.4%。而港股方面估值近期回升，惟內地經濟動力轉弱及外圍市場波動，或加劇避險情緒。溫嘉煒認為，恒指短線若跌穿24,400點，或下試23,500點。不過南向資金持續流入及企業業績改善，若市場情緒回穩，恒指明年上半年有望挑戰28,200點，其中創新科技、高息股及內需消費板塊前景或相對正面。
內地經濟方面，溫嘉煒續認為，中美元首達成協議，降低部分關稅並延長「休戰期」，料有助減少不確定性。 內地正加快拓展東盟及歐盟市場，並改善與部分西方國家的貿易關係。然而，內需指標普遍放緩，房地產疲弱及企業投資信心不足，短期刺激措施有限。集團預料內地2026年經濟增長或放緩至4.5%。
本港樓市方面，溫嘉煒表示，本港整體樓市今年約有機會錄約3%升幅。而二手樓價回穩，或由於利率回落、租金穩定上揚、以及一手樓貨尾與建築中單位數目有所減少，而由於明年利率下降空間有限，而且庫存水平仍然偏高，預測樓價明年升幅可能維持3%左右。針對今日聯儲局議息結果，溫嘉煒料會減息四分一厘，並於明年上下半年再各減1次四分一厘；一個月HIBOR年底維持3厘水平，港元和美元息差會維持一厘左右，而最優惠利率到明年亦會維持現有水平。