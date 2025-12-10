大新：恒指明上半年28200點 料明年香港經濟增長放緩至2.4%

大新金融集團今日發表2026年經濟及市場展望，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒預計，明年市場前景呈現多重挑戰與機遇，本港經濟增長或放緩至2.4%。而港股方面估值近期回升，惟內地經濟動力轉弱及外圍市場波動，或加劇避險情緒。溫嘉煒認為，恒指短線若跌穿24,400點，或下試23,500點。不過南向資金持續流入及企業業績改善，若市場情緒回穩，恒指明年上半年有望挑戰28,200點，其中創新科技、高息股及內需消費板塊前景或相對正面。

內地經濟方面，溫嘉煒續認為，中美元首達成協議，降低部分關稅並延長「休戰期」，料有助減少不確定性。 內地正加快拓展東盟及歐盟市場，並改善與部分西方國家的貿易關係。然而，內需指標普遍放緩，房地產疲弱及企業投資信心不足，短期刺激措施有限。集團預料內地2026年經濟增長或放緩至4.5%。