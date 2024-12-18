大新：恒指明年上半年有望上試23100點 三類板塊前景或較正面

大新金融集團今日(18日)發表2025年經濟及市場展望，分析環球、內地及本港經濟市場動態。該行預期，中美貿易關係可能再趨緊張、內地經濟前景仍未明朗、加上本港內需有不少挑戰，預計明年本港經濟增長2.8%；而恒生指數上半年有望上試23,100點。 大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，主要央行減息前景不確定，歐美央行進入減息周期，但隨著特朗普即將就任美國總統，其經濟及貿易政策對美國，以至全球貨幣政策走向均有莫大影響；加上地緣政局緊張及美國對華政策不明朗或增加港股波動性，預期恒指暫時在17,000點有一定支持，若穩經濟及樓市措施令經濟增長回穩，並有效地推動企業盈利前景，或有助恒指於明年上半年上試23,100點；而高股息率、內需消費及國策支持相關板塊前景或較正面。

他補充，美國及內地均有望逐步放鬆貨幣政策在市況波動中，高息股表現較為穩定；而外貿前景不明朗，內需或續成政策刺激重點，受惠服務業持續增長，假期出遊意欲旺盛，大規模消費品更新，對內需消費板塊有正面支持。另內地加快自主發展半導體產業，籌組國家集成電路產業投資基金，以及多地開始發展低空經濟等因素，利好國策支持板塊。

香港經濟按年增長 2.8% 溫嘉煒表示，本港整體經濟繼續面臨港人北上消費、訪港內地客消費模式轉變等的挑戰，影響本港零售業發展，而深圳恢復「一簽多行」簽注對推動零售業及吸引過夜旅客作用或有限；考慮到本地需求未見改善，而出口亦面對不少壓力，估計香港明年經濟增長2.8%。

溫先生指，內地罕見地推出廣泛的金融及貨幣措施，加上中央經濟工作會議表明要穩住樓市及股市，亦將提高財政赤字目標及大力提振消費，反映內地穩定經濟和房地產市場的決心。至於措施能否真正有成效仍要需時觀察，集團預期2025年內地經濟增長4.4%。