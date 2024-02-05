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財經
2024-02-05 09:00:00

大新：旅遊佔信用卡消費簽賬額逾半　日圓實體簽賬額升1.5倍

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大新：旅遊佔信用卡消費簽賬額逾半，日圓實體簽賬額升1.5倍。(葉婧雯攝)

大新：旅遊佔信用卡消費簽賬額逾半，日圓實體簽賬額升1.5倍。(葉婧雯攝)

自2023年通關後港人外遊次數增加，大新信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼接受《am730》訪問表示，2023年全年整體信用卡消費中，旅遊類別佔逾50%，線下實體簽賬以日圓比例最高；蔡秀琼又說，旗下大新Hello Kitty信用卡更佔全年新發卡量20%，按年達雙位數增長，而適逢與卡通人物「Hello Kitty」合作20年，該行亦趁機推出慶祝活動。

記者：葉婧雯

信用卡日圓實體簽賬額上升150%

蔡秀琼稱，2023年全年信用卡發卡量均有上升，其中旗下大新Hello Kitty信用卡更佔全年新發卡量20%，按年達雙位數增長，料信用卡新客目標與去年一樣，能做到雙位數增長。消費額方面，主要升幅是來自旅遊簽賬，當中佔超過50%。

對於旅遊簽賬錄得增幅，蔡秀琼表示，日圓實體簽賬按年上升150%，成為該行信用卡外幣簽帳中，佔比最大的貨幣；而人民幣簽賬亦超過50%，未來或會再推出更多北上優惠，而澳門幣、泰銖等外幣亦現增長，她估計是因去年初通關帶動。網上消費方面亦見增長，其中旅遊、機票類別佔比達三分一。她又指，今年1月消費額數據較往年疲弱，或與2023年新年於1月相關。

信用卡拖欠和及壞帳表現健康

過去一年隨著美國大幅加息等影響，蔡秀琼說，加息對整體信用卡貸款業務資金成本有一定影響，惟申請量與去年相若；該行的信用卡壞帳率和拖欠率亦與去年一致，均較市場水平為低，指該行拖欠和及壞帳表現健康。此外，蔡秀琼表示在針對信用卡保障上，全方位已配合金管局措施，亦有提升對客戶的教育及溝通支援。

此外，蔡秀琼稱該行剛推出「賞用好用」主題，會專注更多不同的推廣活動和優惠，如近日亦推出獨家活動予「Hello Kitty」信用卡參與，提升客戶體驗。

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