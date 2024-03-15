大昌食品市場結業｜於90年代發跡　母企大昌行集團為捷榮咖啡大股東

在香港擁有39年歷史的大昌食品市場，宣布將結束營運。而大昌食品市場的歷史，可追溯至1985年，大昌行集團開設「大昌貿易行食品肉類海鮮特價市場」零售部門。至於其母企大昌行集團為捷榮咖啡大股東，大昌行集團則為國企中信旗下。

大昌亦向「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發通知，稱為配合業務發展，會員計劃及手機程式將於下月1日終止運作，屆時所有會員帳號將失效

資料顯示，大昌食品市場及大昌食品專門店最高峰時，2014年曾在香港擁有90間分店，為當時首屈一指的急凍食品店。但於2018年時，分店數目則減至47間。目前據大昌食品網站分店資料，只顯示有約28間分店。

在2007年，集團開設「大昌食品專門店」，至2015年9月，在侯王道開設分店，打造「一站式食品專門店」，採時尚裝橫設計以及提供多元化優質食材。

大昌食品的前世今世，最早可追溯至1985年，當時大昌行集團開設「大昌貿易行食品肉類海鮮特價市場」零售部門，主要售賣急凍食品，至今有39年歷史。直至32年前的1992年，集團正式成立「大昌食品市場」，並於90年代發跡，分店開遍布全港各大屋邨。

母企大昌行集團由國企中信泰富擁有

大昌食品市場的母企大昌行集團，則一度於香港上市，國企中信泰富（中國中信，267）於1991年收購大昌行約34.86%權益，更於1992年進一步收購其餘權益，使大昌行成為中信泰富的全資附屬公司。

大昌行集團於2007年10月17日在香港聯交所上市，當時招股價訂於5.88元，而大昌行集團上市後，母公司中信泰富佔公司已發行股本約50.1%。

2019年10月20日，中信泰富以每股股份的註銷代價3.7港元購入未持有的8.17億股，佔已發行股份43.19%，代價30.22億港元現金提出私有化大昌行，直至2019年12月19日，大昌行舉行法院會議及股東特別大會表決，議案於法庭會議及特別股東會上，分別獲89.12%及97.3%股東投票贊成通過，並於2020年1月10日除牌。

母企大昌行集團為捷榮咖啡大股東

2023年4月，大昌行集團表示向Hero Asia收購捷榮國際控股（2119）約21%股份，總代價1.33億港元，大昌行集團將成為捷榮主要股東。

當時Hero Asia認為，通過出售引入大昌行作為戰略投資者，相信可利用大昌行的競爭優勢，廣泛的業務網路及扎實的專業知識，加強及擴大公司在內地的業務基礎，提高整體收入及盈利能力，為股東創造巨大價值，又指將與大昌行探索進一步潛在戰略合作，包括但不限於成立合資企業的可能性。