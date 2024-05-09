大灣區航空｜6月1日起取消新加坡航線啟航僅兩周　會安排改機票或退款(更新)

今年2月宣布增設新加坡航線的大灣區航空，並於4月26日啟航。不過，該航司將於6月1日取消新加坡航線，惟至今該啟航僅兩周。
《am730》到大灣區航空官網查閱，亦發現已收起6月1日後可以預訂機票的日子。本報亦已向大灣區航空查詢有關事宜。
大灣區航空：向受影響乘客送贈來回機票
大灣區航空回覆本報表示，經審視最新市場情況後，基於商業考慮，將於2024年6月1日起暫停香港來往新加坡的定期航班服務，直至另行通告，並向受影響的乘客衷心致歉。
大灣區航空又指，會主動與乘客聯絡，妥善安排更改機票或退款事宜，並會豁免所有相關費用，以盡量減低對乘客可能造成的不便。此外，公司會向所有受航班調度或取消影響之香港乘客，送贈一張適用於大灣區航空任何一個定期航班航點的來回機票，以表歉意及答謝他們的支持。
大灣區航空說，感謝廣大乘客及各持份者一直以來對該航司的支持，會汲取今次經驗，並積極研究開拓具潛力的新航點、加強現有航線的服務，以及夥拍旅行社開拓包機業務。
大灣區航空航點包括日韓台及東南亞
大灣區航空目前共提供8條航線，包括曼谷、台北、首爾、東京、大阪、胡志明市、馬尼拉及新加坡。
據香港國際機場資訊，現時提供香港至新加坡的直航航線，包括新加坡航空、廉航SCOOT、國泰航空（293）及大灣區航空；至於廉航香港快運HK Express自2023年中已停辦新加坡直航航線。