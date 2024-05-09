大灣區航空｜6月1日起取消新加坡航線啟航僅兩周　會安排改機票或退款(更新)

今年2月宣布增設新加坡航線的大灣區航空，並於4月26日啟航。不過，該航司將於6月1日取消新加坡航線，惟至今該啟航僅兩周。

《am730》到大灣區航空官網查閱，亦發現已收起6月1日後可以預訂機票的日子。本報亦已向大灣區航空查詢有關事宜。

大灣區航空：向受影響乘客送贈來回機票

大灣區航空回覆本報表示，經審視最新市場情況後，基於商業考慮，將於2024年6月1日起暫停香港來往新加坡的定期航班服務，直至另行通告，並向受影響的乘客衷心致歉。