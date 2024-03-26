大灣區航空CEO許漢忠4月退任　接任人吳秀蘭具國泰港龍背景(更新)

黃楚標讚揚吳秀蘭有豐富航空業經驗

大灣區航空有限公司主席黃楚標表示，衷心感激許漢忠於2022年7月兼任行政總裁一職，接替出任商務及經濟發展局局長的前任行政總裁丘應樺，他又指許漢忠為大灣區航空奠下非常堅實基礎，對他為公司所作出的重大貢獻由衷致謝。黃楚標又指，吳秀蘭同樣擁有豐富的航空業經驗，謹此摰誠祝賀她履任新職。