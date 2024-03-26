大灣區航空CEO許漢忠4月退任　接任人吳秀蘭具國泰港龍背景(更新)

外電早前報道，香港航空公司「大灣區航空」行政總裁許漢忠擬退任，最快4月辭職。大灣區航空最新宣布，現職營運總裁吳秀蘭為接任人選，她與許漢忠一樣具國泰及港龍的背景。
大灣區航空周二（26日）表示，將委任現任營運總裁吳秀蘭女士為行政總裁，任命由2024年4月1日起生效。現任行政總裁許漢忠先生將繼續出任董事會成員，並擔任主席顧問。
【3月26日更新】
黃楚標讚揚吳秀蘭有豐富航空業經驗
大灣區航空有限公司主席黃楚標表示，衷心感激許漢忠於2022年7月兼任行政總裁一職，接替出任商務及經濟發展局局長的前任行政總裁丘應樺，他又指許漢忠為大灣區航空奠下非常堅實基礎，對他為公司所作出的重大貢獻由衷致謝。黃楚標又指，吳秀蘭同樣擁有豐富的航空業經驗，謹此摰誠祝賀她履任新職。
熱門接任人曾任國泰航空高層
《彭博》報道，許漢忠現年73歲，曾出任港龍航空行政總裁及機管局行政總裁，於2022年6月起接替丘應樺出任大灣區航空行政總裁，丘應樺則為現任商務及經濟發展局局長；至於熱門接任人吳秀蘭曾任國泰航空高層，去年6月起出任現職，若果消息屬實，她將會成為大灣區航空首位女性行政總裁。
大灣區航空目前經營香港來往曼谷、東京、大阪、台北、首爾、馬尼拉、新加坡的航班。