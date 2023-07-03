大灣區｜渣打大灣區營商景氣指數回落至50中性水平 料復甦勢頭持續

渣打銀行與貿發局發布，2023年第二季「渣打大灣區營商景氣指數」(GBAI)，期內「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平，而「預期指數」保持在擴張區間報58.7，是近兩年來次高；信貸「預期指數」亦保持擴張報51.6，反映區內企業對潛在增長的樂觀預期。「預期」和「信貸指數」均表明第三季度將進一步復甦。

基數效應回復正常

渣打大中華區高級經濟師劉健恒指，第二季度GBAI回歸50中性線，鑑於基數效應回復正常，反映出季初至今的全國宏觀數據回軟，以及恢復通關帶來的效應終會消退。儘管如此，整體現狀指數仍未陷入收縮區間，這僅意味復甦勢頭減弱。大灣區是中國多元化經濟引擎縮影，是整體增長的風向標，認為內地應可繼續在溫和復甦道路上前行。至於「商業活動」現狀指數的各子指數中，各大灣區城市間的表現更顯多樣化。值得注意的是，深圳(51.5升至51.9)和東莞 (53.5升至56.4)，連續兩個季度有所改善，而大灣區其他城市的多個子指數則略有下降。

在各城市子指數中，儘管「科技行業」受訪者的回應稍欠理想，但深圳的「製造和貿易」得分仍最高。另外兩個核心城市，即廣州和香港，在其他4個行業領域子指數的表現均優於深圳。