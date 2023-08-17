大米價格｜泰國米價飆兩成達近11年高位　泰出口商：現無法提供任何報價

米價又再升！繼早前全球最大米出口國印度禁止大米出口，已引起市場「爭米潮」，不過日媒報道，最近泰國米價亦飆高兩成，甚至達到近11年高位。其中有泰國大米出口商更表示，「現無法提供任何報價」。

泰國米價飆兩成達近11年高位

《日經新聞》報道，市場因印度禁大米出口而引起搶米，加上不少投機者囤積大米，導致可出口大米供應減少，以全球第二大的米出口國泰國的精米價格大升，上周起大米價格升近兩成，至每噸2.1萬泰銖（折合約4,635港元）；泰國基準白米（包含5%碎米）的出口價格，亦上漲至每噸610美元（折合約4,775港元）的近11年高位。

泰出口商：現無法提供任何報價

儘管泰國政府表示暫無意限制大米出口，不過泰國大米出口商協會名譽會長Chookiat Ophaswongse則表示無法為大米報價，「現時泰國大米供應出現前所未有的緊張情況，因為過往每年都會有大量大米剩餘，但現在泰國的大米市場陷入混亂，部分大米出口商因擔心價格波動及供應不確定，故無法提供任何報價」。

據資料顯示，泰國每年生產約2,000萬噸精米，其中一半用於國內消費，另一半則用於出口，各佔一半；至於泰國大米出口商協會，年初將今年大米出口目標維持在850萬噸不變。