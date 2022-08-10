大膽預測｜「沒有大池承載這麼多水」 洪灝料中概回歸損中港股

疑遭內地禁言並突然離任交銀國際首席策略師的洪灝，沉寂一段時間後，近日在美國紐約接受外媒訪問且繼續大膽發言。他預測，樓市降溫會拖累內地潛在經濟增長大降至僅2%，加上中美關係惡化引發的中概股退市潮，會為中港股造成壓力，「這個池沒有大得可承載這麼多水，中概股回歸，港股更要跌。」

洪灝今年5月傳出被內地當局責令禁言並處分，其擁有約300萬粉絲的微博遭凍結。洪灝今年初曾預測A股失守3千點關，又曾警惕資本外逃，並將中概股弱勢歸因內地監管。

他在今次訪問中拒絕談及離職原因，但就在社交網站以英文寫道：「現在內地做研究就像在水下大喊大叫，全都被悶住了。但聲音在水下被壓制的時間愈長，鬥爭就愈激烈，後來的騷動也愈大。」

股市供應急增 難指望新高

洪灝再次在訪問中力排眾議地指，中概股退市是懸在中港股頭上的一把利劍，令股市橫行局面難見突破，更別指望中國股票能出現像樣反彈，「不要再想甚麼新高了」。

他解釋，除非中美短時間內解決審計問題，否則中概股從美國退市已無可避免，但相關企業回歸會令港股供應急劇膨脹，中央只能擴容互聯互通以內地資金迎接，令中港股都要跌，「好公司賣不出好價錢，企業與股民都雙輸。」

內地經濟潛在增長 恐僅2%

令洪灝擔心的還有內地急速冷卻、卻又大得不能倒的房地產市場。他認為，即使新能源及半導體等領域出現突破，亦無法彌補內房的衝擊，就算樂觀預測，未來10年的經濟潛在增速只能達到每年約2%，令股市估值進一步受擠壓。報道指，內地樓價在15年間狂飆約5倍，並一直為內地經濟大引擎，洪灝認為中央早在10年前就應該處理樓市問題，目前行動是太遲，倘要在找到新的成長點之前，拋棄樓市驅動經濟的模式，他相信「領導人下不了這個決心」。

恒指二萬關爭持 地產股波動

港股方面，恒生指數已連續多日在二萬關爭持，昨受新民黨主席葉劉淑儀稱考慮免除內地買家雙重印花稅(DSD)、及後港府又否認的消息左右下，恒指全日高低波幅達394點，最多升205點，收市卻倒跌42點或0.2%，報20,003點，再險守二萬。主板成交額仍偏低，昨錄822億元，連續5個交易日不足千億元，大市沽空率16.9%。

地產股隨DSD消息擺動，新世界發展(017)最多飆6.7%，收市升幅收窄至2.5%；新鴻基地產(016)曾大升4.5%，收市走高2.1%；長江實業集團(1113)最高揚4.1%，收市漲2%。