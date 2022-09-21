大華銀行擬買斷世茂九龍半山豪宅項目百億貸款

彭博引述知情人士報道，大華銀行有意向就世茂集團（813）獨資持有的九龍半山延坪道9號豪宅項目（大窩坪項目），向其他銀行買斷總值100億元的項目建設貸款。

世茂集團獨資發展的大窩坪項目，於2017年簽訂100億元建設貸款，當時大華銀行有份出資約16億元。大華銀行於今年 7 月底，就該筆貸款入稟高等法院，向世茂追討約100億元貸款，理由是世茂一方在重新分配貸款及股份時未曾徵得該行同意，違反協議條款，彭博引述大華銀行透露，有關案件已經和解。

大華銀行提出向其他貸款人包括交銀香港、工銀亞洲、恒生及滙豐，買斷全數項目建設貸款；有關貸款原本在今年5月到期，世茂於去年12月通過展期至明年7月。