大華銀行：本港今年經濟增長4%　料下半年能回升至2019年水平以上

同時，隨著經濟活動轉強及旅遊開支回復增長，通脹或升温，但環球需求轉弱會紓緩外部價格壓力。1月及2月合併計算的整體通脹率按年上升2.1%，略高於去年十二月份的2.0%按年升幅，主要由食品、電費及衣履價格的升幅帶動，故預測2023年整體通脹率與官方預測的2.9%一致，因預期物價升幅會在2023年下半年加快至3.0%以上。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，有鑑政府財政支援及與全面通關，目前預期經濟在今年增長4.0%，處於政府官方的3.5%至5.5%預測範圍之內，亦預期季度本地GDP增長會在年內加快，首季按年輕微增長0.4%，而實質本地GDP預期會在下半年回升至2019年水平以上。

美國經濟仍穩健

李國基又指，雖然美國銀行業陷入困境，但本行仍然認為美國經濟相對穩健，主因是美國勞工市場在疫情後表現強勁。失業率由今年一月3.4%升至二月3.6%，但仍然徘徊於疫情前的歷史低位附近，預期美國經濟將出現溫和衰退，國內生產總值放緩至負增長0.5%，然後在2024年復甦，國內生產總值則增長2.5%。

然而，美國經濟展望的路徑分佈已明顯擴闊。若聯儲局及其他監管機構無法消除銀行業的信心危機，經濟下行風險將會增加。

中國正走出疫情低迷局面

李國基續指，中國經濟正在穩步走出疫情期間的低迷局面，並逐漸復甦，料經濟不會出現2021年初的大幅反彈，相反這輪經濟增長復甦步伐可能更溫和，因中國今年二月份零售銷售已回復按年3.5% 的正增長；住宅物業價格歷兩年下挫後亦出現見底回升跡象，現已錄得正數按月升幅。

李國基預測，中國經濟今年按年增長5.2%，這在歐元區及美國經濟走勢不明朗情況下，將成為一股重要的穩定力量。