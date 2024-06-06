大華銀行：逾六成香港企業料2024年業績有改善

大華銀行發布《2024年大華銀行企業展望研究報告(中小企及大型企業)》，報告顯示，儘管面對經濟前景不明朗，仍有逾六成香港企業預計，2024年的業績將有改善，並會著力降低成本和加強數碼化應用。
大華銀行的報告訪問了550間，來自各行各業的香港中小企及大型企業。當中64%的企業預計，2024年業績表現將有所改善；近三分之二受訪企業預計2025年和2026年的收益將持續增長，主要受產品多元化、提升客戶體驗和增加採用數碼解決方案等策略推動。
近80%受訪企業擬未來3年拓跨境業務
報告指，近80%受訪企業更考慮在未來3年拓展跨境業務，從而提高盈利、增加收入及提升國際聲譽。在所有中小企和大型企業中，最受歡迎的投資目的地包括內地（52%）、台灣（31%）、東盟（31%）；東盟國家則以馬來西亞（48%）、泰國（40%）、印尼（36%）最受歡迎。
另外，報告又指出，近九成香港公司在至少一個部門已推行數碼化，其中26%表示整個業務已全面實行數碼化；近七成企業計劃增加數碼化的支出，並會在2024年增加至10% 至25%。近80%的受訪者表示有興趣利用跨境數碼貿易平台拓展海外市場；至於阻礙企業全面數碼化，主要困難包括高昂的實施成本（30%）、網路安全考慮（29%）和數碼技能不足（28%）。