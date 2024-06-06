大華銀行：逾六成香港企業料2024年業績有改善

大華銀行發布《2024年大華銀行企業展望研究報告(中小企及大型企業)》，報告顯示，儘管面對經濟前景不明朗，仍有逾六成香港企業預計，2024年的業績將有改善，並會著力降低成本和加強數碼化應用。

大華銀行的報告訪問了550間，來自各行各業的香港中小企及大型企業。當中64%的企業預計，2024年業績表現將有所改善；近三分之二受訪企業預計2025年和2026年的收益將持續增長，主要受產品多元化、提升客戶體驗和增加採用數碼解決方案等策略推動。