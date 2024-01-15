大行前瞻｜瑞銀汪濤料人行或春節前減息和降準

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，中國人民銀行上周五公布去年12月新增人民幣貸款1.17萬億元人民幣，小幅弱於市場預期的1.35萬億元人民幣，這表明企業信貸需求仍較為乏力，而之前同期政府鼓勵銀行加大貸款投放力度、推升了基數，也是一個重要因素。汪濤預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再降息10至20個基點，以及再下調存款準備金率25至50個基點，並結合使用一些其他流動性工具，特別是市場密切關注的抵押補充貸款(PSL)投放，預期最快減息和降準時點可能在今年春節前的幾周出現。

料再發行 2 萬億至 3 萬億元人幣地方政府特殊債 汪濤又指，未來幾個月房地產銷售和相關信貸逐步企穩，同時隨著經濟增長動能企穩，企業信貸需求有望有所改善。今年政府債券發行可能保持強勁，預計政府會將今年財政赤字率設定為GDP的3.5至3.8%(包括可能發行的新一批特別國債)，並再發行2萬億至3萬億元人民幣的地方政府特殊再融資債券。 另外，汪濤預計信貸增速在今年底可能保持在9.5%的穩健水準。為了配合未來一段時間的大規模政府債券發行、緩解通縮壓力以及支撐經濟增長，人行將進一步放鬆貨幣政策。