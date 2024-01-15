大行前瞻｜瑞銀汪濤料人行或春節前減息和降準

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，中國人民銀行上周五公布去年12月新增人民幣貸款1.17萬億元人民幣，小幅弱於市場預期的1.35萬億元人民幣，這表明企業信貸需求仍較為乏力，而之前同期政府鼓勵銀行加大貸款投放力度、推升了基數，也是一個重要因素。汪濤預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再降息10至20個基點，以及再下調存款準備金率25至50個基點，並結合使用一些其他流動性工具，特別是市場密切關注的抵押補充貸款(PSL)投放，預期最快減息和降準時點可能在今年春節前的幾周出現。
料再發行2萬億至3萬億元人幣地方政府特殊債
汪濤又指，未來幾個月房地產銷售和相關信貸逐步企穩，同時隨著經濟增長動能企穩，企業信貸需求有望有所改善。今年政府債券發行可能保持強勁，預計政府會將今年財政赤字率設定為GDP的3.5至3.8%(包括可能發行的新一批特別國債)，並再發行2萬億至3萬億元人民幣的地方政府特殊再融資債券。
另外，汪濤預計信貸增速在今年底可能保持在9.5%的穩健水準。為了配合未來一段時間的大規模政府債券發行、緩解通縮壓力以及支撐經濟增長，人行將進一步放鬆貨幣政策。
瑞銀指，近期外貿相關資料持續表現不一。周邊經濟體的出口資料出現持續改善跡象，但是調查資料有所走弱。短期內，預計出口增速可能在當前水準上下波動，不太可能出現大幅反彈。潛在的美國經濟衰退和高基數效應可能給今年二季度出口帶來下行壓力。但預計今年全年內地出口止跌、出口額與去年持平，進口或轉為小幅增長0.5%，而去年下跌5.5%。
人民幣年底料在7.1左右波動
匯價方面，隨著美元進一步走弱，去年12月人民幣兌一美元從11月底的7.13，進一步升值至月底7.1左右。朝前看，中美利差、美國國債收益率和美匯指數波動仍可能帶來階段性的人民幣匯率波動。但仍預計人行可能會動用各種工具以防止美元對人民幣匯率較7.3的水準大幅走弱。中期來看，考慮到預計內地經濟增長動能將企穩、以及美國聯儲局減息因素，預計今年底人民幣匯率將在7.1左右波動。去年12月外匯儲備規模再度上升，估值收益是主要因素，貿易順差擴大也有所幫助，而資本外流壓力可能進一步有所緩解。