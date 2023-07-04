大行唱好｜港股7月開局報捷 銷售有驚喜 電動車股起跑

港股7月開門紅，當中交出亮麗銷售數據的新能源車股更成資金焦點，小鵬汽車(9868)單日飆16.5%最狂，累計由6月初低位大反彈約1倍。車股跑出，主要受惠大行對電動車股上月銷售表示驚喜，並相信部分車股的佳續可在下半年持續。

恒生指數昨大升390點或2.1%，至19,306點，主板成交額僅897億元，惟單計3大電動車股已佔55.25億元或6.2%，除小鵬外，亦包括比亞迪(1211)昨亦大升4.5%，理想汽車(2015)更大漲8.5%。另外，蔚來(9866)昨亦飆8.1%；至於吉利汽車(175)昨亦漲6.3%，為表現最好藍籌。

大摩料比亞迪定價壓力減 叫買理想

比亞迪上月銷售急飆逾88%。摩根士丹利指，比亞迪騰勢汽車已連續4個月保持逾萬輛的交付量，形容表現令人印象深刻，並相信其自主品牌的定價壓力可見到紓緩。不過，該行比亞迪目標價215元，較現價低近18%，評級「大市同步」。

另一方面，大摩維持理想汽車美股目標價40美元，相當於港股約156元，即潛在升幅約6%，評級「增持」。理想上月交付量突破3萬輛，按年飆1.5倍，大摩指集團預料第三季L7交付目標1.5萬輛，超出市場預期。

蔚來毛利或達雙位數 瑞信估跑贏

至於小鵬交出連續5個月銷售正增長的成績，里昂指其股價表現勝同業，雖然將其評級由「買入」調整至「跑贏大市」，惟目標價由39元，升至51.2元，較現價低約12%。另外，蔚來公布上月交付量大升74%後，瑞信引述集團指，下半年銷量將增至逾2萬輛，並預計汽車毛利率在今年第三季可增至雙位數，第四季更可能超過15%，維持「跑贏大市」評級，美股目標價15.7美元，相當於港股122.5元，潛在升幅五成。

內地券商分析認為，內地政策吹暖風，包括新能源汽車下鄉及汽車促銷等，加上多間車企將有新型號車款推出，預料下半年汽車銷售續見高速擴大。