大行唱好｜騰訊績優領升 港股重奪二萬關

美國聯儲局加息0.25厘，雖然港銀未跟加，惟港股昨早段仍反覆，及後在績後遭大行集體唱好的騰訊控股(700)帶領下愈走愈高，最終以近全日高位20,049點收市，揚458點或2.3%，重奪二萬關，更連升3日累飆1,049點，單計騰訊昨已貢獻大市131點或近三成升幅。

騰訊昨全日衝高28.4元或8.2%，收市報375.6元，成交172億元。連同美團(3690)升8.3%及阿里巴巴(9988)上揚4%，「ATM」3股合共貢獻大市276點或六成升幅。

花旗股王目標價最牛 看520元

多間大行昨集體上調騰訊目標價，當中以花旗最牛，目標價調升近半成至520元，即潛在升幅38.4%，評級為「買入」，該行相信集團在內地重新開放及監管正常化下，未來數季可實現更強勁及持續的增長，並看好其對股東的回報承諾，並分別上調2023至2025年收入預測3.7%、3.8%及5.5%。

高盛對騰訊目標價亦增3%，至447元，潛在升幅19%，評級「買入」。高盛指，騰訊的廣告收入成業績亮點，並期望成本控制可持續改善今年利潤率，將2023至2024年利潤預測上調1%至2%，更估計今年淨利潤增長可高達31%。

