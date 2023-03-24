大行唱好｜騰訊績優領升 港股重奪二萬關

美國聯儲局加息0.25厘，雖然港銀未跟加，惟港股昨早段仍反覆，及後在績後遭大行集體唱好的騰訊控股(700)帶領下愈走愈高，最終以近全日高位20,049點收市，揚458點或2.3%，重奪二萬關，更連升3日累飆1,049點，單計騰訊昨已貢獻大市131點或近三成升幅。
騰訊昨全日衝高28.4元或8.2%，收市報375.6元，成交172億元。連同美團(3690)升8.3%及阿里巴巴(9988)上揚4%，「ATM」3股合共貢獻大市276點或六成升幅。
花旗股王目標價最牛 看520元
多間大行昨集體上調騰訊目標價，當中以花旗最牛，目標價調升近半成至520元，即潛在升幅38.4%，評級為「買入」，該行相信集團在內地重新開放及監管正常化下，未來數季可實現更強勁及持續的增長，並看好其對股東的回報承諾，並分別上調2023至2025年收入預測3.7%、3.8%及5.5%。
高盛對騰訊目標價亦增3%，至447元，潛在升幅19%，評級「買入」。高盛指，騰訊的廣告收入成業績亮點，並期望成本控制可持續改善今年利潤率，將2023至2024年利潤預測上調1%至2%，更估計今年淨利潤增長可高達31%。
摩通：長線投資者入貨時機
另外，摩根大通亦將騰訊目標價上升半成，至430元，潛在升幅14.5%，評級「買入」，並認為目前是長線投資者入貨的時機。摩通認為金融科技、雲計算、廣告及國際遊戲收入將成集團長期增長動力，合共盈利貢獻將可由佔整體四成，增至佔七成，並推升集團收入的複合增長率可達中雙位數，以5年計的利潤複文增長率更可達20%。
海通國際更以「黎明來臨」為題發表報告，預計騰訊業務可重新加速，今季經調整盈利或升46%，至373億元人民幣，全年經調整盈利看升36%，至1,570億元人民幣，評級為「優於大市」，維持目標價487元，潛在升幅29.7%。
另一間中資行建銀國際亦將騰訊目標價上調5.5%，至423元，潛在升幅12.6%，評級「跑贏大市」。
業績股兩極 東方海外飆石藥瀉
事實上，昨日業績股表現榮辱互見，除騰訊外，派特別息的東方海外(316)昨狂飆16.5%，報152.1元，為表現最好藍籌；相反，同日放榜的石藥集團(1093)逆市下挫7.3%，為表現最差藍籌。而在ATM造好下，恒生科技指數昨明顯跑贏，全日報4,198點，揚189點或4.7%。大市主板成交額1,363億元。
中移動去年多賺8% 減派末期息
另一隻重磅藍籌中國移動(941)昨接力放榜，全年純利1,254.59億元(人民幣，下同)，按年多8%；營運收入9,372.59億元，增10.5%，當中通訊服務佔8,120.58億元，多8.1%，轉字化轉型收入2,076億元，升30.3%，移動雲收入503億元，多1.1倍；每股盈利5.88元，末期股息2.21港元，減少9.1%，全年股息4.41港元，多8.6%，派息率67%。