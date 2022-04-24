大行啟示｜人民幣上周累瀉2% 瑞銀降預測

人民幣兌一美元約8個月低位，在岸價上周五一度低見6.5067，挫0.8%，離岸價亦低見6.5475，瀉1%，創去年7月以來新低，上周分別累瀉2%及2.2%。

瑞銀指，基於內地多地出現新冠肺炎疫情及面臨經濟增長的挑戰，加上美國聯儲局展示出更鷹派態勢，將人民幣今年6月目標從原來的6.4，下調至6.55； 9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.5。為應對通脹壓力，聯儲局正迅速及果斷地採取行動，美國2年期國債收益率或升至3厘(現為2.74厘)。儘管人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但內地相對美國10年期國債債券的名義收益率已不具有優勢。

此外，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令內地二季經濟活動減弱。零售銷售明顯受影響，短期內或進一步走弱。故此，中國人民銀行和政府應推出更大政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，中央在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣承壓。然而，該行不認為內地會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球不確定性背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7算，才能帶來明顯出口競爭優勢。內地穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，第三季將小幅回升。以貿易加權匯率計，預期人民幣相對平穩，但在三季將見頂。因此，持有人民幣多頭頭寸(相對歐元、瑞郎及日圓)的投資者應考慮進行獲利了結。

平突證券：出口影響負面

另外，平安證券指，近期人民幣急跌，因出口景氣出現從高速向中速回落的更多跡象；內地經濟下跌壓力階段性增加影響外資流入；美匯指數破百，對人民幣匯率形成更強牽扯。目前上述人民幣貶值的觸發因素或仍在演繹，人民幣匯率可能還會震盪調整一段時間。

平安證券又指，首先人民幣匯率在較高水平上調整，未必是壞事。去年 8 月以來，人民幣名義有效匯率已突破前期高點，其持續攀升對出口負面影響愈發變得不容忽視。人民幣匯率作為貨幣寬鬆的另一種形式，也有助於緩釋企業現金流壓力。其次，貨幣政策需注意寬鬆節奏，避免人民幣匯率超調。在人行過去的貨幣政策操作中，可看到其對於人民幣匯率貶值的不同情形有不同的應對。當前，內地資本外流的隱憂再現，貨幣政策可以「以我為主」，但需要注意寬鬆節奏，避免人民幣匯率超調。此外，監管部門應注重維護外資配置人民幣資產節奏。與海外監管當局積極溝通，形成規則體制的共識基礎，維持外資平穩配置人民幣資產的節奏，減少因非經濟因素帶來的意外衝擊。最後，著力穩定宏觀經濟大盤是匯率穩定的最根本保障。在俄烏衝突加劇全球「滯脹」風險的背景下，若內地能夠在保供穩價上取得更大進展，亦將成為人民幣匯率的堅強後盾。該行看好內地經濟在今季完成「築底」的前景，這將是人民幣匯率維持穩定的基礎。