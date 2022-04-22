大行啟示｜恒指看24600 審慎樂觀 炒防疫放寬 星展薦15股

短│線│焦│點

科技股持續走弱，拖累港股連跌3日，但亦無阻大行尋寶。星展發表報告指，港股的估值吸引得難以忽略，因而對下半年審慎樂觀並料有反彈，恒生指數12個月目標價24,600點，至於短線市場焦點主題在本港社交距離措施放寬，並推薦15隻受惠股。

15隻受惠防疫措施放寬股份包括友邦保險(1299)、中銀香港(2388)、大家樂(341)、國泰航空(293)、周生生(116)、置富產業信託(778)、香港電訊(6823)、和記電訊(215)、希慎興業(014)、利福國際(1212)、領展(823)、六福集團(590)、莎莎國際(178)、數碼通(315)及九龍倉置業(1997)。

臨轉捩點 再收緊機會微

星展認為，本港新冠肺炎疫苗接種率已達78%，估計有助防止社交距離措施再一次收緊，目前是香港抗疫路上的一個重要轉捩點，因此防疫放寬概念會成短期市場焦點。該行指，部分本地股份不受俄烏戰事、內房困局及科技股監管等負面因素影響，因此目前是一個契機重新審視本地股，受惠板塊有餐飲、房託、出租及銀行股等。

不過港股昨繼續尋底屠牛，恒指最多瀉461點，插穿20,500點水平的牛證重倉區，低見20,483點，收市仍跌262點或1.3%，報20,682點，連跌3日累挫836點；恒生科技指數再明顯跑輸，收市大跌143點或3.5%，報3,990點，失4千點大關，3日挫7.6%或330點。主板成交額1,201億元。

ATMXJ領跌港股 基金淨沽出

科技股成重災，京東集團(9618)跌6.5%，美團(3690)挫4.9%，小米集團(1810)跌4.2%，騰訊控股(700)失3.9%，阿里巴巴(9988)則跌3.1%。ATMXJ合共拖低大市197點。摩根士丹利報告指，據其了解不少長倉基金本月淨沽出中資股，四大減持股份就包括ATMJ。