大行報告｜中銀料美國最快5月減息 吼邊類投資？

中銀香港(2388)財管策略及分析處主管張詩琪預期美國聯儲局本周將維持利率不變外，首季亦維持利率不變，相信最快於5月開始減息，預期全年最少減息1厘。美國經濟有望逐漸企穩，實現「軟著陸」。在經濟溫和增長下，預期將為股市帶來支持。隨著美債利率趨勢性下行，中資美元債及美國國債均處於最佳投資階段。
內地A股估值有望提升
由於美元加息周期結束，外部壓力緩解，內地A股估值有望提升。同時，內地 經濟轉型邁向高質量發展，短期經濟繼續復甦，為股市奠定良好經濟基礎。張 詩琪認為，A股經過連續兩年調整，不論是與其他股市橫向比較，或與過去自身歷史縱向比較，目前股債性價比從多角度反映A股估值處於周期性和歷史性低位，因此預期今年將出現投資機會。
美股方面，美國經濟「軟著陸」的樂觀預期及聯儲局「鷹轉鴿」拐點到來，將支持標普500指數短期表現。然而，在首次降息開啟後，經濟增長動力能否帶 動市場樂觀情緒，從而繼續支持美股表現將成為關鍵。因此，投資者應逢高鎖定利潤，並等候調整時點擇機增持。
債券方面，雖然美國通脹繼續回落，有望令聯儲局啟動降息周期，但張詩琪同 時認為，不能排除經濟淺層衰退可能。由於美國國債既能受惠於降息周期，亦能對沖衰退風險，現時正處於最佳投資階段。而伴隨美債利率趨勢性下行預期，亦將支持中資及其他新興市場美元債表現
黃金有機會存在階段性調整
商品方面，張詩琪預期在降息周期下，利好黃金邏輯確定性較強，但今年投資黃金超額回報取決於入市時點。由於目前市場已對黃金的定價比較充分，加上 對美元降息預期較高，當歐美實際降息進程與市場期望有落差的時候，黃金便有機會存在階段性調整。然而黃金階段性的調整既表明了盲目高追買入的短期投資風險，同時也為投資者帶來較好入市機會。
外匯方面，張詩琪認為，美匯指數在今年持續單邊走強或走弱概率較低。在去年底開始，美元表現受降息時點預期影響，預期美元在降息周期正式開啟之 後，或在歐美央行交替降息過程中強弱互現，相信低位反復上落的概率較大，投資 者宜把握美元上落，捕捉非美貨幣的機會。