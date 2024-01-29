大行報告｜中銀料美國最快5月減息 吼邊類投資？

中銀香港(2388)財管策略及分析處主管張詩琪預期美國聯儲局本周將維持利率不變外，首季亦維持利率不變，相信最快於5月開始減息，預期全年最少減息1厘。美國經濟有望逐漸企穩，實現「軟著陸」。在經濟溫和增長下，預期將為股市帶來支持。隨著美債利率趨勢性下行，中資美元債及美國國債均處於最佳投資階段。

內地 A 股估值有望提升

由於美元加息周期結束，外部壓力緩解，內地A股估值有望提升。同時，內地 經濟轉型邁向高質量發展，短期經濟繼續復甦，為股市奠定良好經濟基礎。張 詩琪認為，A股經過連續兩年調整，不論是與其他股市橫向比較，或與過去自身歷史縱向比較，目前股債性價比從多角度反映A股估值處於周期性和歷史性低位，因此預期今年將出現投資機會。