大行報告｜宏利美國下半年才減息 亞洲股市估值便宜

宏利投資管理發表2024年展望，認為環球經濟復甦不同步的背景下，亞洲有望迎來亮麗前景，若各國央行下調利率，亞洲債券將處於有利位置，提供具吸引力的收益和潛在的資本增值空間。又指外商直接投資將支持亞洲股市，尤其是東盟市場。

先進經濟體面對數十年來其中一個最進取的緊縮周期。可是，美國聯儲局利率可能已見頂，預期美國將在今年下半年開始減息，環球首席經濟師兼策略師 Frances Donald指，今年可能無法看到環球經濟同步反彈，但預計不同市場和資產類別將呈現獨特機遇。如相對於多個其他主要經濟體，美國更有可能抵禦金融體系收緊的影響，因為當地聚焦本土發展、就業狀況強勁，而且消費者財政相對健康，均有望帶來支持。相反，嚴重依賴國際貿易及受借貸能力所限的國家，可能會在上半年面臨重大阻力。但隨著各國央行開始放寬金融狀況，情況將逐漸改善。

焦點轉向服務主導型經濟

Frances Donald指，財政空間較大，有能力加推政府刺激政策作為逆周期措施的經濟體將更有能力緩解經濟放緩。在製造業部門疲軟背景下，市場焦點已由貨品主導型經濟轉向服務主導型經濟，因此，依賴製造業和貨品出口的經濟體可能較受製造業放緩所累。然而，供應鏈中斷令市場對核心商品的需求仍然非常殷切，如氣候和供應鏈問題導致主要農作物的價格居高不下，這對出口相關商品的國家來說是個好消息。