大行報告｜宏利美國下半年才減息 亞洲股市估值便宜

宏利投資管理發表2024年展望，認為環球經濟復甦不同步的背景下，亞洲有望迎來亮麗前景，若各國央行下調利率，亞洲債券將處於有利位置，提供具吸引力的收益和潛在的資本增值空間。又指外商直接投資將支持亞洲股市，尤其是東盟市場。
先進經濟體面對數十年來其中一個最進取的緊縮周期。可是，美國聯儲局利率可能已見頂，預期美國將在今年下半年開始減息，環球首席經濟師兼策略師 Frances Donald指，今年可能無法看到環球經濟同步反彈，但預計不同市場和資產類別將呈現獨特機遇。如相對於多個其他主要經濟體，美國更有可能抵禦金融體系收緊的影響，因為當地聚焦本土發展、就業狀況強勁，而且消費者財政相對健康，均有望帶來支持。相反，嚴重依賴國際貿易及受借貸能力所限的國家，可能會在上半年面臨重大阻力。但隨著各國央行開始放寬金融狀況，情況將逐漸改善。
焦點轉向服務主導型經濟
Frances Donald指，財政空間較大，有能力加推政府刺激政策作為逆周期措施的經濟體將更有能力緩解經濟放緩。在製造業部門疲軟背景下，市場焦點已由貨品主導型經濟轉向服務主導型經濟，因此，依賴製造業和貨品出口的經濟體可能較受製造業放緩所累。然而，供應鏈中斷令市場對核心商品的需求仍然非常殷切，如氣候和供應鏈問題導致主要農作物的價格居高不下，這對出口相關商品的國家來說是個好消息。
香港及中國股票市盈率僅8倍及10倍
宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳認為，亞洲股市將迎來不少機會，尤其東盟地區股市。自去年初以來，亞洲整體股市表現平淡，目前認為亞洲市場估值具吸引力。亞洲股票今年預測市盈率約12倍，低於過去10年平均水平，其中香港及中國股票市盈率更分別只有約8倍及10倍。相比市盈率約19倍的美股，亞洲股票估值便宜得多。從風險回報角度看，看好東盟和中國股票，即使中美關係進一步改善，相信跨國企業仍會繼續採用「中國+1」策略。東盟市場中則較看好印尼、馬來西亞和泰國，這些市場透過「中國+1」策略吸引外商直接投資(FDI)。此外，鑒於菲律賓擁有相對較低的估值及今年利率下降的空間，菲律賓將呈現不少投資機會。
看好固定收益產品有強勁表現
宏利投資管理亞洲(日本除外)定息產品部首席投資總監Murray Collis認為，今年將是投資者重新考慮進行資產配置時機，亞洲債券市場將提供具吸引力收益。他又指，環球央行開始結束加息周期之際，固定收益產品預計今年實現相對強勁表現。若各國央行調低利率，認為亞洲債券市場將提供更具吸引力收益 和資本增長潛力。區内看好高品質亞洲美元債券和個別亞洲本地市場。從信用角度來看，正關注發行投資級別債券的企業，尤其是評級為「BBB」級、現時收益率在大約5.5%至6%間債券，其穩定的基本面和強勁的需求均具有優勢。從市場層面來看，正關注一些受惠於結構性增長主題的市場，如印尼和印度。同時印度政府債券將被納入摩根大通指數，相信更多投資者將在亞洲不同市場尋求具吸引力的收益。