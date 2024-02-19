大行報告｜瑞銀汪濤料人行或兩會前後減息 預期再額外新增PSL額度

中國人民銀行上周公布今年1月人民幣新增貸款等數據，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，人行去年12月和今年1月累計向政策性銀行投放了5,000億元人民幣抵押補充貸款(PSL)，預計人行可能在年內再額外新增3,000億至5,000億元人民幣PSL額度，從而進一步為「三大工程」提供信貸支援。今年政府債券發行量可能保持強勁水平，其發行節奏可能在3月全國人大批准新一年財政預算後明顯提速。整體而言，信貸增速可能在今年底保持在9.5%左右的穩健水平。
料減MLF和回購利率及再降準
另外，為緩解通縮壓力以及支撐經濟增長，瑞銀預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再減息10至20個基點(MLF和回購利率)、再降準(存款準備金率)25至50個基點，並結合使用一些其他流動性工具，包括進一步增加PSL投放等。預期最快的減息時點可能出現在3月兩會召開前後。
內地1月新增社融6.5萬億元人民幣，再創歷史新高，市場預期5.6萬億元人民幣。了社融口徑下的新增人民幣貸款亦超預期，達4.84萬億元人民幣，同比少增860億元人民幣，1月政府債券淨發行量放緩至2,,950億元人民幣，同比少增1,190億元人民幣，基本符合預期。
1月新增信貸大幅超預期 全年增長9.5%
1月官方和調整後社融(剔除股票融資)同比增速均保持在9.5%至9.6%水平。我們估算信貸脈衝上行至2%(佔GDP比重，此前為1.4%)。1月新增信貸流量保持在24%，而其3個月移動平均小幅下行至25%(佔GDP比重)。此前人行曾在去年第四季度貨幣政策執行報告中要求2024年初信貸均衡投放。儘管如此，1月新增信貸仍大幅強於預期且創歷史新高，這表明銀行仍然傾向於儘早發放貸款以鎖定更多利息收益，在市場對未來幾個月降息預期升溫的情況下，這一動機尤為突出。