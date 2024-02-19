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財經
2024-02-19 18:08:06

大行報告｜瑞銀汪濤料人行或兩會前後減息 預期再額外新增PSL額度

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大行報告｜瑞銀汪濤料人行或兩會前後減息 預期再額外新增PSL額度

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期人行最快的減息時點可能出現在3月兩會召開前後。(資料圖片)

中國人民銀行上周公布今年1月人民幣新增貸款等數據，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，人行去年12月和今年1月累計向政策性銀行投放了5,000億元人民幣抵押補充貸款(PSL)，預計人行可能在年內再額外新增3,000億至5,000億元人民幣PSL額度，從而進一步為「三大工程」提供信貸支援。今年政府債券發行量可能保持強勁水平，其發行節奏可能在3月全國人大批准新一年財政預算後明顯提速。整體而言，信貸增速可能在今年底保持在9.5%左右的穩健水平。

料減MLF和回購利率及再降準

另外，為緩解通縮壓力以及支撐經濟增長，瑞銀預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再減息1020個基點(MLF和回購利率)、再降準(存款準備金率)2550個基點，並結合使用一些其他流動性工具，包括進一步增加PSL投放等。預期最快的減息時點可能出現在3月兩會召開前後。

大行報告｜瑞銀汪濤料人行或兩會前後減息 預期再額外新增PSL額度

瑞銀預計人行可能在年內再額外新增3,000億至5,000億元人民幣PSL額度。(資料圖片)

內地1月新增社融6.5萬億元人民幣，再創歷史新高，市場預期5.6萬億元人民幣。了社融口徑下的新增人民幣貸款亦超預期，達4.84萬億元人民幣，同比少增860億元人民幣，1月政府債券淨發行量放緩至2,,950億元人民幣，同比少增1,190億元人民幣，基本符合預期。

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1月新增信貸大幅超預期 全年增長9.5%

1月官方和調整後社融(剔除股票融資)同比增速均保持在9.5%9.6%水平。我們估算信貸脈衝上行至2%(GDP比重，此前為1.4%)1月新增信貸流量保持在24%，而其3個月移動平均小幅下行至25%(GDP比重)。此前人行曾在去年第四季度貨幣政策執行報告中要求2024年初信貸均衡投放。儘管如此，1月新增信貸仍大幅強於預期且創歷史新高，這表明銀行仍然傾向於儘早發放貸款以鎖定更多利息收益，在市場對未來幾個月降息預期升溫的情況下，這一動機尤為突出。

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