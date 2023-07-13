大行展望｜星展料美加息「接近完結」 續看好美股科技巨頭

星展銀行發布第三季CIO洞察報告；圖左起為侯偉福、楊政齡、何玓倫及星展銀行(香港)北亞洲投資策略團隊主管何家淇。

星展銀行發布第三季CIO洞察報告，星展銀行投資總監侯偉福表示，雖然美國科技巨頭今年初至今累升66%，惟市盈率(PE)相對增長的本益成本比(PE/G)僅1.1倍，估值仍吸引，加上人工智能(AI)趨勢持續有助推升盈利，因此仍看好科技股。對於美國上月通脹降至3%，星展銀行高級投資策略師何玓倫認為，本月底美國聯儲局仍會如預期加息，惟相信加息周期已「接近完結」。

另外，侯偉福偏好低違約率的投資級別債券多於現金，股票及債券比例維持六四比。按星展CIO資產分配中，10.5%配置於已發展國家政府債、16.5%配置於已發展國家企業債、8%於新興市場債券，現金則佔3%。股票方面，美股、歐股、亞洲(日本除外)、日本股市佔比分別為25%、7%、13%及5%。