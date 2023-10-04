大行展望｜渣打財富管理料恒指今季波幅區間下移

渣打香港財富管理全球首席投資辦公室發表全球市場展，報告上調美國股票至「超配」，因為其增長相對具彈性，同時下調歐洲股票。至於亞洲仍然超配日本股票，並看好亞洲(除日本)各市場的多元化投資。同時，該行將恒指上落區間由第三季的18,000至20,000點，降至第四季的17,000至19,000點。

該行認為，主要央行可能會暫停加息一段更長時間，以評估一系列異常迅速加息的影響，因而傾向在地區、行業和質素領域內承擔規模相對較小的風險，同時維持股票、債券、現金、另類投資和黃金的均衡配置。

渣打展望｜上調美國評級 低配歐元區英國

在全球股票的核心配置中，渣打將美國股票上調至超配，並透過低配歐元區和英國股票來提供資金，主要反映歐洲相對日益惡化的前景，而美國經濟和盈利增長仍有彈性。雖然美國股票確實面臨估值和疲弱領先指標帶來的風險，但近期優異表現仍有延續的空間，因為由美國消費和人工智能驅動的增長依然強勁，推遲了經濟和盈利衰退的步伐。相比之下，歐元區的增長前景更加艱難，通脹壓力增加，限制了政策的靈活性。