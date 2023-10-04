大行展望｜渣打財富管理料恒指今季波幅區間下移

渣打香港財富管理全球首席投資辦公室發表全球市場展，報告上調美國股票至「超配」，因為其增長相對具彈性，同時下調歐洲股票。至於亞洲仍然超配日本股票，並看好亞洲(除日本)各市場的多元化投資。同時，該行將恒指上落區間由第三季的18,000至20,000點，降至第四季的17,000至19,000點。
該行認為，主要央行可能會暫停加息一段更長時間，以評估一系列異常迅速加息的影響，因而傾向在地區、行業和質素領域內承擔規模相對較小的風險，同時維持股票、債券、現金、另類投資和黃金的均衡配置。
渣打展望｜上調美國評級 低配歐元區英國
在全球股票的核心配置中，渣打將美國股票上調至超配，並透過低配歐元區和英國股票來提供資金，主要反映歐洲相對日益惡化的前景，而美國經濟和盈利增長仍有彈性。雖然美國股票確實面臨估值和疲弱領先指標帶來的風險，但近期優異表現仍有延續的空間，因為由美國消費和人工智能驅動的增長依然強勁，推遲了經濟和盈利衰退的步伐。相比之下，歐元區的增長前景更加艱難，通脹壓力增加，限制了政策的靈活性。
至於中國的股票投資者近期面臨嚴峻挑戰，經濟是否正在復甦？該行指，中國經濟在第二季度急劇下滑後顯示出一些企穩跡象，然而房地產行業仍是最大拖累因素，同時出口在全球貿易蕭條之際繼續萎縮。近期一線城市鬆綁樓市政策，不過復甦尚未擴闊，12月召開的年度中央經濟工作會議可能制定明年議程，該行期待當局通過支持先進技術和綠色基建來促進青年就業。
渣打展望｜看好通訊服務及非必需消費品
該行的觀點是買入兩個行業——通訊服務，由媒體和娛樂公司主導，受惠於消費者支出的增加和對互聯網公司的政策支持；以及非必需消費品，它也將受惠於決策者提振內地消費的優先目標。該行又將房地產上調至中性，因預計政策將繼續寬鬆；並低配公用事業，因其價格動力欠佳，且定價存在不確定性，並下調健康護理至低配，因價格動力不佳及貪污問題。