大行意見｜野村稱政策乏支持 中資股遭降級 憂內房惡化

美國幾近確定將進入減息周期，港股昨炒減息並造好。不過，野村卻發報告潑冷水，將中國股票評級由「增持」降至「中性」，當中有三大憂慮，包括認為內地政策對各項挑戰缺乏有意義的支持，令經濟、特別是房地產仍面臨壓力，預料未來地產行業將進一步惡化。
野村雖然將MSCI中國指數降級至「中性」，但仍維持今年底707點的目標價。該行指，將中國股票降級涉及三大原因，首要是該行一直認為內地存在結構性風險，包括債務、人口、地緣政治及貿易緊張加劇、監管風險、外國直接投資下行令國際收支受壓，而內地政策對相關風險未見有意義的支持。其餘兩因素包括企業盈利縱趨穩，但受限激烈競爭、供應過剩及經濟疲弱，增長前景仍低迷；另外美國大選在即亦會增添不明朗因素。
籲增持馬來西亞及印尼市場
該行認為，減持中資股的資金可換馬至馬來西亞和印尼市場，並將兩市場評級由「中性」上調至「增持」，在美元相對亞洲貨幣或持續疲軟、宏觀條件穩固及流動性支持等利好因素下，直指目前是果斷部署東盟市場的時候。野村又指，雖然聯儲局放鴿會短線提振股市，但認為任何的回報都有可能受限於美國大選的不確定性，因此宜慎選股票。
港股1個月高 地產股炒減息
美國減息預期下，美匯指數見1年低，人民幣亦轉強，港股走高。恒生指數昨全日走高，但僅在117點波幅上落，收市報17,798點，升186點或1.1%，創約1個月高；恒生科技指數報3,502點，升34點或近1%。主板成交額連續6個交易日不足千億元，昨錄約836億元。地產股炒減息憧憬，九龍倉置業(1997)飆6.4%，為昨表現第二佳藍籌；領展(823)升近4%；恒隆地產(101)、恒基地產(012)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)升幅亦介乎3.5%至3.9%。恒生地產分類指數單日急升3.1%。
美基金掟友邦 至少套現140億
不過外資沽貨手影持續。據聯交所披露，美國資本集團於上周四友邦放榜當日減持約1,895萬股友邦，套現約10.12億元，持股由6.06%降至5.89%。美國資本集團自3月初起持續減持友邦，累計沽出至少2.55億股，估計近半年套現超過140億元。