大行意見｜野村稱政策乏支持 中資股遭降級 憂內房惡化

美國幾近確定將進入減息周期，港股昨炒減息並造好。不過，野村卻發報告潑冷水，將中國股票評級由「增持」降至「中性」，當中有三大憂慮，包括認為內地政策對各項挑戰缺乏有意義的支持，令經濟、特別是房地產仍面臨壓力，預料未來地產行業將進一步惡化。

野村雖然將MSCI中國指數降級至「中性」，但仍維持今年底707點的目標價。該行指，將中國股票降級涉及三大原因，首要是該行一直認為內地存在結構性風險，包括債務、人口、地緣政治及貿易緊張加劇、監管風險、外國直接投資下行令國際收支受壓，而內地政策對相關風險未見有意義的支持。其餘兩因素包括企業盈利縱趨穩，但受限激烈競爭、供應過剩及經濟疲弱，增長前景仍低迷；另外美國大選在即亦會增添不明朗因素。