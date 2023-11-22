大行把脈｜復甦停滯 滙豐削恒指GDP目標

本港復甦顛簸，今年本地生產總值(GDP)遜預期，大行陸續下調明年目標。滙豐研究指，考慮到上季的增長疲弱及多項不利因素，因而下調本港今年增長預測，由4.3%大削至3.3%；明年預測亦由3.2%，降至2.8%；2025年則由2.5%，升至2.8%。該行又認為，明年上半年港樓仍會再跌半成，明年底恒生指數目標由21,260點，大減6.4%，至不足2萬大關的19,890點，潛在升幅約12.2%，港股評級為「中性」。

有逆風但不強勁 樓價明年下半年穩

滙豐指，港經濟復甦陷停滯，最近幾季失去動力，上季增長只有4.1%遜預期，主要受累外圍增長仍弱、貿易處收縮狀態、貨幣環境收緊打擊資產價格、樓市需求疲軟、內地經濟陷結構性及周期性挑戰、人民幣走弱及新冠肺炎疫後消費模式改變等多個因素影響。不過滙豐指，本地經濟縱有逆風但並不強勁，有不少增長亮點已漸顯現，包括內地經濟初步見底、內需仍保持強勁、美國聯儲局有機會在明年第三季減息等，又預料貿易可能在2025年有溫和復甦。

樓市方面，滙豐指利率上升壓低置業需求，樓價已連跌20個月，惟最新的《施政報告》公布多項刺激樓市措施，有助紓緩樓市的跌勢，惟要見到樓市顯著改善，還須待美國聯儲局開始減息。該行認為，短期內樓價將繼續下跌，直至明年下半年才見穩定。

內地增長樂觀 富時中國或領升亞洲

不過對於中國經濟，滙豐就相對樂觀，將內地今年GDP預測由4.9%，上調至5.2%；明年預測由4.6%，增至4.9%。該行預料，亞洲股市明年有15%上升空間，其中富時中國指數或領漲，看升22%，評級為「增持」。至於港上市的H股表現則有兩個可能性，一為悲觀的盈利沒有增長，估值回落至2022年10月低位，則H股或錄15%跌幅；二為假設增長16%，則上漲空間或高達45%。該行假設兩情況各反映一半，則預測國企股指數目標為7,190點，潛在升幅18.3%，富時中國指數看24,800點，潛在升幅約兩成。