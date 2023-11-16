大行把脈｜瑞銀恒指目標20600點 明年下半年樂觀

臨近年底，大行陸續為明年投資市場把脈。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立指，中美經濟增長前景放緩或導致明年香港地區實際GDP(國內生產總值)增速降至2.5%，預計明年下半年市場情緒可能更樂觀，主要因美國可能降息以及美元貶值。

陳志立表示，預計MSCI香港指數/恒生指數的2023-25年港股盈利CAGR分別為10%及6%，MSCI香港指數目標9,500點，恒指目標20,600點，潛在升幅13%至18%，主要由盈利拉動。

瑞銀預測｜明年港 GDP 增速料減慢至 2.5%

儘管年初至今MSCI香港指數下跌20%，但陳志立指，該指數似乎並未超賣，因為股權風險溢價與歷史均值3.8%基本一致，而且大部分指數下跌可以歸結於盈利相關的因素。由於利率仍處於高位，認為明年年初該指數可能區間震蕩，直到聯儲局減息的前景更加清晰。該行預計，中美經濟增長前景放緩或導致明年香港地區實際GDP增速降至2.5%，因而在明年上半年維持防禦性布局，看好股息率高、資產負債表強勁個股，也看好旅遊相關行業，因為市場認為尚未充分反映潛在盈利增長空間。