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財經
2024-01-17 04:29:56
日報

大行把脈｜資本增值稅或惹樓市恐慌 摩通料落實可能性低

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資本增值稅

摩通指資本增值稅有違低稅制理念，即使徵收亦要有條件配合。(資料圖片)

本港面臨財赤問題，財政司長陳茂波早前提及，資本增值稅為政府研究的新稅種之一，引發社會大迴響。摩根大通昨發報告表示，一旦資本增值稅落實將會引發樓市恐慌性拋售，對樓價造成短期壓力，預料會惹來業界強烈抵制，估計最終落實的可能性很低。

摩通指，資本增值稅有違本港低稅制理念，新加坡亦沒有相關稅種，即使要徵收，估計亦要有條件配合，例如僅限兩至三年內的轉售，才有機會減輕潛在的恐慌拋售。不過該行亦指，部分國家的資本增值稅率高達50%，惟樓價長線看仍呈上升趨勢，反映稅率本身不會引致樓價長期調整。

對中港地產股審慎 推薦3操作

中港地產股方面，摩通認為國企內房的利潤收縮超出預期，而由於減息速度或較預期慢，香港樓市情緒仍會持續低迷。該行建議在更多利好催化劑出現之前，繼續審慎看待兩地地產股，並推薦3個交易操作，分別為造好華潤置地(1109)並造淡萬科企業(2202)；造好領展(823)並造淡九龍倉(004)；造好長江實業集團(1113)並造淡新世界發展(017)。

中港地產股昨普遍走低，中國海外(688)挫3.1%，潤地亦跌2.8%，龍湖集團(960)則大瀉6.6%，碧桂園(2007)失5.6%；本地房企如恒隆地產(101)亦大跌4.1%，長實亦挫2.8%，新世界失2.7%。

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恒指失萬六關 法巴指乏反彈催化劑

大市方面，恒生指數昨失守萬六關，最多挫381點，低見15,834點，收市報15,865點，仍失350點或2.2%，連挫3日累失436點；國企股指數報5,343點，跌103點或1.9%；恒生科技指數跑輸，報3,325點，大跌2.3%或78點。主板成交額844億元。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，該行對中港股看法「中性」，短線仍審慎，並言大市跌穿萬六關的技術走勢差，目前看不到支持反彈的催化劑。她又表示，個別板塊料仍會跑出，包括對息口敏感股、電動車、高息電訊及澳門濠賭板塊。

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新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，預料今年中國企業盈利增7%至8%，恒指基本預測18,700點，最悲觀為15,800點，指目前基本上已近底部，除非盈利增長較最低3%至4%預測更少。

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