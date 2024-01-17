大行把脈｜資本增值稅或惹樓市恐慌 摩通料落實可能性低

摩通指資本增值稅有違低稅制理念，即使徵收亦要有條件配合。(資料圖片)

摩通指，資本增值稅有違本港低稅制理念，新加坡亦沒有相關稅種，即使要徵收，估計亦要有條件配合，例如僅限兩至三年內的轉售，才有機會減輕潛在的恐慌拋售。不過該行亦指，部分國家的資本增值稅率高達50%，惟樓價長線看仍呈上升趨勢，反映稅率本身不會引致樓價長期調整。

本港面臨財赤問題，財政司長陳茂波早前提及，資本增值稅為政府研究的新稅種之一，引發社會大迴響。摩根大通昨發報告表示，一旦資本增值稅落實將會引發樓市恐慌性拋售，對樓價造成短期壓力，預料會惹來業界強烈抵制，估計最終落實的可能性很低。

對中港地產股審慎 推薦3操作

中港地產股方面，摩通認為國企內房的利潤收縮超出預期，而由於減息速度或較預期慢，香港樓市情緒仍會持續低迷。該行建議在更多利好催化劑出現之前，繼續審慎看待兩地地產股，並推薦3個交易操作，分別為造好華潤置地(1109)並造淡萬科企業(2202)；造好領展(823)並造淡九龍倉(004)；造好長江實業集團(1113)並造淡新世界發展(017)。

中港地產股昨普遍走低，中國海外(688)挫3.1%，潤地亦跌2.8%，龍湖集團(960)則大瀉6.6%，碧桂園(2007)失5.6%；本地房企如恒隆地產(101)亦大跌4.1%，長實亦挫2.8%，新世界失2.7%。