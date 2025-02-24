大行掀重估潮！大摩：外資未入市港股仲有得升！

阿里巴巴(9988)公布業績後，本已飛天的股價如變身火箭再奮力上衝，帶動淡友不得不轉軚。本來的中資股淡友摩根士丹利，上周發表報告將恒生指數目標價上調至24,000點後，其中國股票策略師王瀅接受外電訪問時再表示，港股自1月以來的明顯反彈中，外資未真正參與，因此目前仍有很大的增持空間。
王瀅指，目前國際投資者對中國股票的持倉仍嚴重不足，尤其總部位於美國或歐洲的主動型及被動性基金，實質上仍未參中資股因地緣政治變化、中國創新技術突破及上周一的民企座談會所帶來的反彈浪。她認為，由於相關利好變化來得太突然，因此大量潛在外資仍在場外觀望，且持倉嚴重不足，故認為外資仍有很大空間增持中資股。
大摩由深度懷疑變審慎樂觀
大摩上周將恒指目標價大幅上調近24%，至24,000點，又將MSCI中國指數的評級由「減持」上調至「與大市同步」，該行認為離岸市場已發生結構性改變，令今浪反彈較去年9月更可信，料反彈浪可持續，對中資股看法由「深度懷疑」變成「審慎樂觀」。
事實上，近日不少外資大行已上調中資股目標價，包括高盛上調MSCI中國指數及滬深300指數目標價；花旗亦將恒指目標上調至24,500點。
技術走勢看下一站：25000
恒指上周在阿里帶動下連升6周，上周再漲857點或3.8%，至23,477點，累計6周狂飆23%或4,413點。而在去年10月高位突破後，港股下一個技術阻力位在2022年初屢次受阻的25,000點水平。
至於升市功臣阿里巴巴連續3周錄雙位數升幅，累計本月已漲近57%，暫為2019年上市以來最大升幅的月份。阿里美國預託股份(ADR)上周五再造好，折算港元升穿140元，即較港高逾1%。惟綜合主要藍籌表現，相當於港股維持現水平，未有方向。