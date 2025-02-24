大行掀重估潮！大摩：外資未入市港股仲有得升！

阿里巴巴(9988)公布業績後，本已飛天的股價如變身火箭再奮力上衝，帶動淡友不得不轉軚。本來的中資股淡友摩根士丹利，上周發表報告將恒生指數目標價上調至24,000點後，其中國股票策略師王瀅接受外電訪問時再表示，港股自1月以來的明顯反彈中，外資未真正參與，因此目前仍有很大的增持空間。

王瀅指，目前國際投資者對中國股票的持倉仍嚴重不足，尤其總部位於美國或歐洲的主動型及被動性基金，實質上仍未參中資股因地緣政治變化、中國創新技術突破及上周一的民企座談會所帶來的反彈浪。她認為，由於相關利好變化來得太突然，因此大量潛在外資仍在場外觀望，且持倉嚴重不足，故認為外資仍有很大空間增持中資股。