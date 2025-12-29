大行明年樂觀！恒指兩年累彈五成 衝刺26000收爐

港股2025年只餘下兩日半市，收爐在即，雖然成交額持續低迷，惟指數向上動力未減，市場憧憬恒生指數今年可在二萬六大關上年結！港股美國預託證券(ADR)普遍造好下，綜合主要藍籌ADR表現，預料恒指今或高開逾200點，至越二萬六點水平；市場普遍對2026年恒指目標樂觀，多間大行目標價看三萬點大關，最牛看36,500點。

恒指上周收報25,818點，本月暫跌40點或0.2%，能否改變連跌3個月的局面，還看本周兩日半市。主要藍籌ADR上周五全線報捷，阿里巴巴(9988)及小米集團(1810)ADR折算較港均高逾1%。