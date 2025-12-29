大行明年樂觀！恒指兩年累彈五成 衝刺26000收爐

港股2025年只餘下兩日半市，收爐在即，雖然成交額持續低迷，惟指數向上動力未減，市場憧憬恒生指數今年可在二萬六大關上年結！港股美國預託證券(ADR)普遍造好下，綜合主要藍籌ADR表現，預料恒指今或高開逾200點，至越二萬六點水平；市場普遍對2026年恒指目標樂觀，多間大行目標價看三萬點大關，最牛看36,500點。
恒指上周收報25,818點，本月暫跌40點或0.2%，能否改變連跌3個月的局面，還看本周兩日半市。主要藍籌ADR上周五全線報捷，阿里巴巴(9988)及小米集團(1810)ADR折算較港均高逾1%。
今年漲近三成 8年最佳
不過，恒指累計今年已大升28.7%或逾5,700點，為8年來表現最好的年度，亦為繼韓國股市急升七成之後，全球表現第二好的主要市場，跑贏上證綜合指數今年18.3%升幅，亦較日本股市27%、道指14.5%、納指22.2%、英國股市20.8%及法國股市22.3%升幅更佳。
事實上，恒指經歷2020至2023年連挫4年的困局後，已連續兩年明顯反彈，連同2024年的17.7%升幅，兩年累計已有約51%的進帳，為繼2009年至2010年兩年累升六成後，15年來表現最好的兩年。不過目前距離新冠肺炎疫情前的二萬八水平仍有距離。
多間大行明年劍指3萬關
市場普遍預期港股可連升3年，部分大行對恒指明年目標價均越3萬大關，當中最牛為星展明年底目標3萬點，最牛目標36,500點；摩根士丹利基本預測為27,500點，惟最牛料可升至34,700點；渣打亦將大市目標區間定在28,000點至30,000點；中金將恒指明年基準目標定在28,000點至29,000點，惟最牛料可升至31,000點；滙豐環球投資研究亦將明年目標定在31,000點；建銀國際預計明年港股先升後回，波幅在23,500點至30,500點。