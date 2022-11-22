大行看法│中金指走資受控 港股樂觀升溫 花旗叫增持

港股反彈至萬八關水平後連續4日回吐，不過市場的樂觀氣氛持續升溫，多間大行及分析員普遍認為港股已見底，花旗更認為在內地調整防疫政策下有利港股，因此將其評級上調至「增持」；中金更認為本地走資壓力已受控，港股或有力明顯反彈。

看好內地防疫及樓市政策轉向

花旗將港股評級上調至「增持」，認為內地調整「動態清零」及房地產政策，有利穩定每股盈利下滑的情況，支撐投資者情緒，並相信內地可以實現具吸引力的內部復甦。不過花旗認為，由於內地不擅長將經濟增長轉化為每股盈利，加上新冠肺炎疫情惡化仍考驗內地防疫政策，因此不會積極追逐內地的周期性及復甦概念。

其他市場方面，花旗將台灣評級降至「中性」，南韓則下調至「減持」，認為兩地盈利會萎縮，印度則維持在「中性」。

中金研究部策略分析師劉剛指，港股今浪調整為2000年後最長的一次，但幅度未及2008年金融海嘯年，目前大市仍受美國聯儲局加息、內地增長放緩及地緣政局左右，惟認為資金流走的壓力已可控，只要美國利率政策轉向，反彈力度會較A股及美股高，看好優質的消費股。