大行看法│中金指走資受控 港股樂觀升溫 花旗叫增持

港股反彈至萬八關水平後連續4日回吐，不過市場的樂觀氣氛持續升溫，多間大行及分析員普遍認為港股已見底，花旗更認為在內地調整防疫政策下有利港股，因此將其評級上調至「增持」；中金更認為本地走資壓力已受控，港股或有力明顯反彈。
看好內地防疫及樓市政策轉向
花旗將港股評級上調至「增持」，認為內地調整「動態清零」及房地產政策，有利穩定每股盈利下滑的情況，支撐投資者情緒，並相信內地可以實現具吸引力的內部復甦。不過花旗認為，由於內地不擅長將經濟增長轉化為每股盈利，加上新冠肺炎疫情惡化仍考驗內地防疫政策，因此不會積極追逐內地的周期性及復甦概念。
其他市場方面，花旗將台灣評級降至「中性」，南韓則下調至「減持」，認為兩地盈利會萎縮，印度則維持在「中性」。
中金研究部策略分析師劉剛指，港股今浪調整為2000年後最長的一次，但幅度未及2008年金融海嘯年，目前大市仍受美國聯儲局加息、內地增長放緩及地緣政局左右，惟認為資金流走的壓力已可控，只要美國利率政策轉向，反彈力度會較A股及美股高，看好優質的消費股。
洪灝：來年恒指最牛看23000
對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝認為港股已見底，指內地經濟周期接近拐點，但房地產復甦仍需時。該行預測上證綜合指數未來12個月的交易區間約為3,000點至3,500點；至於恒生指數在10月底「洶湧拋售潮」期間所見的約萬五關水平，應該為當前周期的底部，預期未來交易區間在16,000點至23,000點，傾向看好周期性及成長型板塊。洪灝強調，相關預測區間廣泛，前路將荊棘滿途。
北水炒盈富 上周大手沽昨爆買
大市方面，內地疫情持續惡化拖累港股連續4個交易日調整，恒指昨最多挫603點，收市跌幅收窄至336點或1.9%，報17,655點，4日累挫688點或3.8%；恒生科技指數報3,631點，失110點或3%。主板成交額1,103億元，大市沽空率16.4%。港股通續吸資，滬深合共淨買額47.18億元，當中近28億元淨買額流入盈富基金(2800)，其上周五則巨額走資21.4億元。
3大藍籌新貴兩升一跌，康師傅(322)揚2.9%；海爾智家(6690)跌0.4%；華潤萬象(1209)升1%。科技股弱，美團(3690)失4.9%，阿里巴巴(9988)挫4.8%，兩股均分別拖低大市61點，兩股成跌市火車頭。藍籌股以復甦概念股表現最差，澳門要求內地入境人士翌日檢測，金沙中國(1928)大跌7.7%為最差藍籌。銀河娛樂(027)瀉5.8%。