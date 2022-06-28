大行看法｜大新料內地復甦理想 恒指上試25000

大新銀行(2356)發表2022年下半年經濟及市場前瞻，預料主要央行將繼續大幅收緊貨幣政策，聯儲局本月加息75基點，面對市場流動性緊縮，預料股市未來一兩季或仍表現波動。該行高級經濟師溫嘉煒指，內地若放寬內房政策及平台經濟監管，可望局部紓緩港股壓力。不過，地緣政局不穩、外圍加息步伐及內地的清零措施，仍是經濟及企業盈利前景最大不明朗因素，預計若內地經濟復甦情況較預期更理想，恒生指數不排除挑戰25,000點，而19,000點則有相當大支持，略為看好受惠國策及防守型板塊。

至於內地經濟方面，溫嘉煒指，內地防疫措施預料或會維持偏緊較長時間，今年整體增長前景仍面臨較大壓力，將內地全年經濟增長預測下調至4%。目前金融體系整體流動性相當充裕，但實體經濟融資需求仍較疲弱，預料短期內再減息及降準機會較低。環球市場方面，俄烏軍事衝突推動能源價格急升，主要經濟體通脹創多年新高，預料多個主要央行將繼續大幅收緊政策以應對通脹。

香港今年經濟增長料升 0.5%

他續指，本地新冠肺炎疫情雖然略為回升，但仍然受控，預料零售市道在8月放發新一輪消費券前將維持平穩。內地「動態清零」政策短期內或不會有大變動，年內恢復較大規模通關機會較低。在缺乏跨境旅客推動下，保守估計本港今年經濟或僅增長0.5%，失業率年底前可望回落至4%以下，通脹或按年升1.7%；而本地樓價不排除出現溫和回調，全年或下跌5%。