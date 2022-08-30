大行看法｜守二萬關 跑贏亞洲 港股憧憬抵熊市最後一站

中概股審計困局傳出好消息，加上內地政策鬆綁，帶挈中港股昨抵住上周五的美股暴瀉的衝擊，昨跑贏亞洲，恒生指數報跌但險守二萬關口。不過大市今次是轉勢還是後抽，大行仍有分歧，摩根士丹利亦表示仍需時觀察，但不排除大市已走到熊市最後一站，仍建議選擇性增持增長板塊。

大摩：升市與6月相似

大摩指，近日的反彈市令人聯想到6月市況，指兩個反彈市背後的推升因素相似，包括科企監管有好消息、內地政策鬆綁、新冠肺炎疫情放緩及環球收水，擔憂會重演6月的短癮升市。不過，該行亦不排除目前是「熊市最後一站」(last leg of a bear market)，意味會出現更持久升市，因此建議投資者增持資源及科技股，並耐心等候及觀察熊市完結。

該行又指，確認大市轉勢的指標有四大項，包括內地短時間內再出手放水；內房銷售及投資等見復甦；中美審計風波再見明顯進展；美國中期大選下會否再出現地緣政治緊張。

大市方面，在美股上周五大瀉千點下，亞洲股市普遍明顯向下，日本、韓國、台灣及澳洲等主要指數均跌逾2%，恒指低開210點後窄幅波動，收市報20,023點，失146點或0.7%；恒生科技指數報4,249點，下滑53點或1.2%。主板成交額918億元。A股則個別走，上證綜合指數報3,240點，升0.1%；深圳成分指數跌0.3%；創業板指數失0.4%。

港股通則吸資，合共淨買額17.6億元，國指ETF恒生中國企業(2828)再見大手買賣，昨淨買額高達10.4億元。

美團撐市 高盛上調目標

藍籌以績優的美團(3690)最受捧，全日報186.7元，逆市升4.8元或2.6%，推升恒指39點。大行普遍對美團下半年樂觀，高盛指集團季績明顯勝預期，並相信業績強勢可以持續，加上今季前景樂觀及管理層維持2025年目標，料市場反應正，目標價由252元，上調至275元，評級「買入」。