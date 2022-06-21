大行看法｜澳門爆疫 金沙曾瀉8% 博彩收入恐清零 澳博最危

澳門爆發兩年來最大新冠肺炎疫情，引發濠賭股昨一度大瀉，當中金沙中國(1928)最多曾跌8.3%，永利澳門(1128)及美高梅中國(2282)亦曾挫逾7%。摩根大通認為，澳門博彩收入未來數周將再一次「清零」，賭企現金實力再成市場焦點，重申最令人擔心者為澳博控股(880)，指最壞情況下集團現金流或只夠支撐1個月，即使大股東注資亦幫助不大。

摩通發報告指，雖然賭場仍然營運，但在疫情受控前，倘若未來數周澳門博彩收入再一次接近零，亦不感意外，市場對濠賭股的看法將轉移至最壞打算下的資金消耗及現金流情況。該行又指出，在賭企零收入的假設下，澳博控股及金沙中國的資金流最緊張，兩者現金僅夠維持營運9個月，倘扣除最低50億澳門元的賭牌資本要求，前者更只夠營運1個月，後者則夠撐6個月。目前澳博控股股東澳門旅遊娛樂正計劃提供最多50億元過渡貸款，惟摩通指集團每月「燒錢」8,000萬美元(約6.24億港元)，即使獲股東貸款，營運「水位」亦不高(wouldn't have much headroom)。

不過除澳博外，摩通指對整體濠賭股的資金流情況不太擔心，即使市場對板塊的即時反應會十分負面，但目前再下調目標已太遲，反而從長線及具耐性投資者角度，目前是低撈優質股機會，如現金夠支撐60個月的銀河娛樂(027)及母企資金雄厚的金沙。

花旗料珠海關口收緊至7月底

花旗亦發報告預計，珠海與澳門的關口收緊措施會維持至7月底，所而下調本月澳門博彩收入17%，由30億降至25億澳門元；下月則大降67%，由90億減至30億澳門元。該行指板塊短線會回吐，但反而是買入機會，行業明年預測企業價值倍數(EV/EBITDA)為9.1倍，較歷史平均10.5倍低。

大市守二萬一 內房躋藍籌五強

濠賭股普遍走弱後跌幅數窄，金沙低見13.66元，收市跌幅收窄至2.1%或0.32元，報14.58元；銀娛報40.4元，跌0.4元或1%。永利澳門、澳博及新濠國際(200)收市齊齊瀉逾3%，美高梅則收跌2.2%。

大市方面，恒生指數收報21,163點，漲88點或0.4%，連續兩日守二萬一。內房雄霸五大升幅藍籌，碧桂園服務(6098)飆15%表現最好；中國海外(688)揚近9%；華潤置地(1109)升8.4%，碧桂園(2007)升7.2%；龍湖集團(960)漲6%。