大行看淡｜料明年始見曙光 金沙瀉8% 復甦路遙 賭股逼新低

雖然澳門正審議《博彩法》的新文本，但濠賭股仍敵不過內地封控的負面因素。內地國家移民局周一再重申，新冠肺炎疫情的外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人離境旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。消息再一次成為市場拋售濠賭股的藉口。

內│地│封│控 內地堅持「動態清零」下，大行估濠賭股復甦最快要待明年農曆新年，加上今明兩月的博彩傳統淡季，令濠賭股再下試新低！金沙中國(1928)昨大跌7.5%，以全日低位14元收市，為昨表現最差藍籌，距離13.52元的逾6年低位，只有3.6%距離。其餘5大賭股昨跌幅亦介乎2.8%至5.2%，除銀河娛樂(027)外，全數距52周新低只有一步之遙(見表)，當中永利澳門(1128)更破底低見4.19元，率先創逾6年低，全日報4.2元，跌2.8%。

澳博新濠 齊連挫7個月

金沙本月已累瀉20.6%，連跌4個月；另一藍籌銀娛昨瀉5.2%，至38.95元，本月挫14.6%；至於美高梅中國(2282)昨跌4.7%，本月大跌19.2%，已連跌4個月；新濠國際(200)本月則跌21.6%，亦連跌7個月，累失51.3%；永利本月跌14.3%，連跌4個月。至於早前被摩根士丹利指若沒有融資計劃下，現金只能維持5個月的澳博控股(880)，本月瀉10.2%，至3.01元，已跌足7個月，累計失48%。

里昂料中場2024年復常

里昂報告預計，賭企的復甦於明年農曆新年開始，更要待明年第二季才見明顯反彈，而中場業務更會在2024年才正常化。該行下調今明兩年澳門賭收預測11%及10%，並將金沙目標價下調半成，至22.84元；澳博目標價降6.6%，至3.7元；永利目標減1.8%，至6.11元。不過該行予銀娛目標價則升3.1%，至54.81元，評級為「買入」。

另外，花旗報告指澳門本月首22日博彩收入28億澳門元，貴賓廳及中場的生意按月錄45%及40%增長，過去一周則日均錄1億澳門元收益，惟仍下調全月賭收預測，由45億澳門元，降至37.5億澳門元。

港股曾失二萬關 北水買車股

整體大市則連續兩日回吐，恒生指數昨一度跌穿二萬關，低見19,989點，瀉481點，收市報20,112點，挫357點或1.8%，兩日累瀉605點或2.9%，並跌穿10天及20天移動平均線；恒生科技指數報4,032點，挫145點或3.5%。主板成交額1,136億元。內地A股亦向下走，上證綜合指數報3,070點，失2.4%；深圳成分指數跌3.3%；創業板指數瀉3.8%。

ATM續向下，美團(3690)失4.8%；騰訊控股(700)走低2.5%；阿里巴巴(9988)跌1.8%。滬深港股通淨買額9.16億元，當中上海吸資11.28億元，深圳走資2.12億元，美團及騰訊遭北水摒棄，昨分別錄2.55元及1.07億元淨沽額，北水掃汽車股，吉利汽車(175)及長城汽車(2333)昨分別錄2.04億元及1.83億元淨買額，吉利全日升3.5%，為表現最好藍籌。