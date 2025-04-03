大行續樂觀 渣打籲候低吸 上調恒指目標 最牛二萬八

港股高位反覆之際，大行樂觀情緒未受影響。渣打財富方案首席投資辦公室昨發表的今季市場展望，將恒生指數12個月目標區間調高至24,000點至26,000點，12個月目標價為25,800點。該行又指，若美國關稅及內地通縮壓力放緩，恒指最樂觀的區間為26,000點至28,000點，建議候低吸納，尤其看好離岸中資股。

渣打財富方案首席投資辦公室又將中國股票評級升至「超配」，稱今年明顯反彈後，目前MSCI中國指數的市盈率估值較全球股票仍折讓34%；另外，該辦公室又將美股降至「中性」、歐股升至「中性」，惟指美國經濟衰退風險仍低，建議超配環球股票多於現金及債券，並均衡配置美歐股票。