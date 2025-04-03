大行續樂觀 渣打籲候低吸 上調恒指目標 最牛二萬八

港股高位反覆之際，大行樂觀情緒未受影響。渣打財富方案首席投資辦公室昨發表的今季市場展望，將恒生指數12個月目標區間調高至24,000點至26,000點，12個月目標價為25,800點。該行又指，若美國關稅及內地通縮壓力放緩，恒指最樂觀的區間為26,000點至28,000點，建議候低吸納，尤其看好離岸中資股。
渣打財富方案首席投資辦公室又將中國股票評級升至「超配」，稱今年明顯反彈後，目前MSCI中國指數的市盈率估值較全球股票仍折讓34%；另外，該辦公室又將美股降至「中性」、歐股升至「中性」，惟指美國經濟衰退風險仍低，建議超配環球股票多於現金及債券，並均衡配置美歐股票。
12個月目標25800點
渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，港股目前徘徊在歷史平均估值水平附近，短線可能調整，惟後市仍有望受惠人工智能（AI)推升企業盈利、海外基金重返中國及內地振興消費措施，認為投資者可考慮候低吸納。至於後市風險，他認為要留意科技以外的行業盈利復甦情況，以及關稅會否推升美國滯脹及衰退風險。
建議逢低買入黃金
另外，該辦公室又指各國央行仍熱衷於買入黃金，而美國政策的不確定性增加了支持黃金的因素，對國際金價12個月目標價為每安士3,200美元，建議對黃金逢低買入。國際金價近日屢創歷史新高，一度升穿每安士3,170美元。
港股反覆曾失二萬三
大市方面，恒指在美國關稅消息公布前反覆，全日波幅413點，曾失守二萬三，收市報23,202點，微跌4點或0.02%；科技股則升19點或0.4%，報5,426點。兩市合共成交額2,166億元，港股通昨則淨流入117億元。在金價持續高企的背景下，周大福(1929)昨逆市大升10.1%，為表現最好藍籌，不過老舖黃金(6181)昨破頂後回吐，收市插水7.9%。