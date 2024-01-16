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財經
2024-01-16 18:52:32

大行觀點｜新加坡銀行料恒指最熊15800點 已近估值底

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大行觀點｜新加坡銀行料恒指最熊15800點 已近估值底

霍慧敏指(右)指，該行繼續看好日本股市，美股則「中性」；左為鄧永健。

新加坡銀行發表今年市場展望，預料在減息周期下環球股票看法可以轉樂觀，評級由「減持」調整至「輕微超配」，不過中港股看法仍「中性」，該行預料今年中國企業盈利增長7%8%，相較股市的14%低，以此推算恒生指數基本預測在18,700點；最悲觀估計增長只有3%4%，則恒指最熊預測為15,800點。由於港股今日再跌穿萬六大關，該行中國股票策略師霍慧敏表示，基本上大市已接近估值底，除非企業盈利增長較最悲觀預測更低。

霍慧敏指，該行繼續「超配」日本股市，預料未來一年在薪金及通脹正常化，以及企業改革利下，仍有力推動股市走高，而日股目前14倍市盈率(PE)，相對環球平均仍有一定折讓。至於美股看法「中性」，料標指盈利增長為5%，較市場悲觀。

新加坡銀行｜看好人工智能再生能源板塊

該行料今年投資主題包括人工智能、可再生能源、高收益股票、電訊、受惠消費降級股份，並建議揀行業龍頭公司；而房產及內銀則「低配」。

新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健則估計，今年債券回報續佳，尤甚美國國債及投資級別債券，除了超配美債及日股，亦宜揀低負債現金流高的優惠個股，以及適當加入另類投資，如對沖基金及房託產品等，以減低組合波動。他認為，美國今年硬著陸機率只有20%，惟相信下半年會見輕微衰退。

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