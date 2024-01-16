大行觀點｜新加坡銀行料恒指最熊15800點 已近估值底

新加坡銀行發表今年市場展望，預料在減息周期下環球股票看法可以轉樂觀，評級由「減持」調整至「輕微超配」，不過中港股看法仍「中性」，該行預料今年中國企業盈利增長7%至8%，相較股市的14%低，以此推算恒生指數基本預測在18,700點；最悲觀估計增長只有3%至4%，則恒指最熊預測為15,800點。由於港股今日再跌穿萬六大關，該行中國股票策略師霍慧敏表示，基本上大市已接近估值底，除非企業盈利增長較最悲觀預測更低。

霍慧敏指，該行繼續「超配」日本股市，預料未來一年在薪金及通脹正常化，以及企業改革利下，仍有力推動股市走高，而日股目前14倍市盈率(PE)，相對環球平均仍有一定折讓。至於美股看法「中性」，料標指盈利增長為5%，較市場悲觀。